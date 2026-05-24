Una studentessa del Conservatorio Marenzio ha intervistato Woody Allen

Il traguardo corona un percorso di studio dedicato al legame tra la musica jazz e la poetica cinematografica del celebre regista newyorkese, da sempre estimatore e clarinettista del genere.

Il dietro le quinte

L'operazione è stata coordinata dal maestro Boris Savoldelli, docente di Canto Jazz al Marenzio. «Nei diversi incontri per definire la tesi ci siamo trovati subito concordi: un'intervista ad Allen sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un lavoro attento e rigoroso – racconta il docente bresciano –. Abbiamo faticato non poco a trovare un canale di comunicazione con il regista. Una volta individuato, seguendo la prassi delle università statunitensi, ho redatto una lettera di raccomandazione per rimarcare la serietà di Benedetta, il suo percorso di studi e la sua profonda devozione all'opera di Allen, di cui io stesso sono un grande fan».

La richiesta è stata accettata dall'assistente personale del regista nel giro di pochi giorni. Il successivo colloquio in collegamento è andato oltre i limiti di tempo inizialmente concordati. «Un momento emozionante come capita raramente di vivere», precisa Savoldelli.

La reazione

«Gli anglosassoni direbbero This is one for the books!, una di quelle cose da ricordare per sempre e da scrivere negli annali – commenta Benedetta Bitonte –. Se è un sogno, vi prego, non awake (svegliatemi). Un bel giorno Woody Allen ha acconsentito a rispondere alle mie domande. È un’emozione indescrivibile».

Contenuti secretati fino all’autunno

I contenuti dettagliati del colloquio rimarranno rigorosamente top secret fino al prossimo autunno per esplicita disposizione accademica e di riservatezza. Sarà in quel momento, in sede di discussione ufficiale della tesi per il conseguimento del diploma, che Benedetta Bitonte svelerà i dettagli della sua ricerca, accompagnandola con il tradizionale concerto finale previsto dal piano di studi.

L'episodio certifica la vocazione internazionale e la qualità formativa del Conservatorio «Luca Marenzio» di Brescia nel panorama della cultura contemporanea.