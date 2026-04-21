«Ho scelto la vita», la storia dell’ispettore Di Martino conquista il Grande

Quando l’ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino ha deciso di non sparare, per difendersi, all’uomo che lo stava accoltellando ha scelto la vita. Non quella del suo aggressore, non la propria. Ma il rispetto profondo per la vita di un essere umano. E quando ha compiuto quel gesto di estremo coraggio, rischiando di morire, mai avrebbe immaginato che quella sua scelta di profonda umanità si sarebbe trasformata in una storia tanto forte da diventare uno spettacolo teatrale emozionante, un momento di grande bellezza fatto di parole, musica e danza.

Lo ha detto lo stesso ispettore di Polizia al termine della performance che lunedì sera ha conquistato il Teatro Grande, per l’occasione tutto esaurito. Teatro che per il «super poliziotto» ha riservato un applauso caloroso e commosso. Accanto al sovrintendente tecnico della Polizia di Stato di Brescia, Domenico Geracitano, autore e attore dello spettacolo teatrale – e del libro – «Un caso raro», tratto dalla storia vera dell’ispettore originario di Ischia che l’8 maggio del 2024, mentre era in servizio alla stazione Lambrate di Milano, sul binario 12, venne colpito da un aggressore armato di coltello.

Le parole del poliziotto

«È stata un’emozione forte, perché grazie a questo spettacolo ho rivissuto quegli attimi mentre disteso a terra aspettavo l’arrivo dei soccorritori – le parole commosse dell’ispettore, medaglia d’oro al valor civile, salito sul palco al termine dello spettacolo –. Pensavo alla mia famiglia, alla mia compagna, che proprio in quel momento mi stava chiamando: pensavo al suo dolore quando l’avrebbero avvisata. Mi sono detto: ce la devo fare, ce la farò». E così ha fatto, anche grazie all’effetto di tante persone che non conosceva, ma che in qui giorni si strinsero a lui. Proprio come gli spettatori ieri sera. «Mi ricordo di una donna che si avvicinò al mio letto in ospedale e mi consegnò una tazza da latte con scritto “Christian sei un super poliziotto”».

La performance e la vita di Di Martino

Lo spettacolo è stato particolarmente intenso. Soprattutto grazie all’abilità narrativa di Geracitano che partendo da quel terribile momento – tra letture e recitazione – ha preso per mano gli spettatori (tra di loro istituzioni militari e civili, politici, imprenditori e anche il cantautore Francesco Renga, che per primo si è alzato ad applaudire i protagonisti) portandoli nella vita del giovane ispettore.

Dall’infanzia nella sua Ischia, dove è nato nel 1989, «tra il mare blu e le colline verdi con il profumo di limone che si respirava nell’aria» alla scelta di entrare a far parte della Polizia di Stato, proprio come il padre. Per lui un punto di riferimento, un «eroe» che indossando quella divisa, «che proteggeva gli altri», tornava a casa stanco ogni sera. Due genitori che gli hanno insegnato il rispetto.

In quella valigia che a 19 anni preparò per andare alla Scuola allievi di Caserta c’erano educazione, conoscenza e quella frase che mi disse mio padre – ha ripercorso Geracitano, che sul palco ha indossato la maschera dell’ispettore – “Ricorda che la divisa non ti protegge, ti espone"». E ancora: «Non conta essere i migliori, ma giusti».

Musica e danza

Un viaggio emozionante arricchito dalla performance magistrale della soprano Valentina Di Blasio, che, accompagnata al pianoforte da Ilaria Cavalleri, ha reso l’atmosfera ancora più magica intonando pezzi come «La Cura» di Franco Battiato, «Caruso» di Lucio Dalla, «Nella Fantasia» (colonna sonora di Mission) del maestro Ennio Morricone per finire con «Who wants to live foreverer» dei Queen.

Dalla musica alla danza, grazie ai passi dei ballerini Elena Bono e Diego Bragaglio, protagonisti insieme ad alcune giovani danzatrici della scuola Spazio Danza, in una performance che ha unito musica, parola e movimento. Uno spettacolo che ha trasformato una vicenda drammatica in un racconto di umanità, coraggio e valori, offrendo al pubblico una riflessione profonda sul significato del servizio e sulla centralità della vita, più volte rimarcati dallo stesso Geracitano, come quando ha ricordato alcuni colleghi e colleghe – da Boris Giuliano a Filippo Raciti, da Emanuela Loi a Ninni Cassarà – morti mentre svolgevano il loro lavoro.

Il coraggio

«Perché ho scelto di non sparare? Perché non volevo che il mio ultimo atto di vita fosse togliere la vita a un altro essere umano: il dovere di un poliziotto è proteggere, non uccidere». Queste parole Di Martino le aveva dette nell’ottobre di quello stesso anno alla Polgai a Brescia davanti a numerosi allievi della Polizia che pendevano dalle sue labbra. Ed è proprio quella risposta che ha portato Geracitano a scrivere il libro.

«Come spiegherei questa storia a mio figlio quando sarà più grande? Lo farei come ha fatto mio padre. Quando gli chiedevo se non avesse paura di fare il poliziotto lui mi rispondeva: “Fa parte del gioco”. E questa frase io me la sono ricordata mentre lottavo tra la vita e la morte». Di anni Di Martino ne aveva cinque. Il suo piccolo ha solo sei mesi, dunque per questa storia c’è ancora tempo.

I saluti e la solidarietà

Prima di abbassare il sipario, sul palco è salito anche il questore di Brescia, Paolo Sartori: «Questo dramma, il destino ha voluto che non si trasformasse in una tragedia, ci ha consentito di mettere in evidenza quelli che sono i valori, le emozioni e i sentimenti di chi indossa la nostra uniforme. Grazie a questa rappresentazione abbiamo avuto modo di rendere noto quello che è accaduto all’ispettore Di Martino».

Per acquistare il libro «Un caso raro», editore Euroteam, al termine dello spettacolo teatrale c’era la fila. Anche perché il ricavato sarà devoluto al Fondo «Marco Valerio», istituito per i figli malati dei poliziotti.