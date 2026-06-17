Il libro «Ti racconto la Divina Commedia» in edicola con il GdB

La Divina Commedia è uno dei capolavori della letteratura mondiale, ma anche un’opera complessa, ricca di riferimenti storici, filosofici e religiosi. «Ti racconto la Divina Commedia» di Gian Domenico Mazzocato nasce con l'obiettivo di accompagnare il lettore lungo il viaggio di Dante, spiegandone i passaggi fondamentali con un linguaggio semplice ma rigoroso.
Il volume è in edicola da sabato 20 giugno con il Giornale di Brescia a 7,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
Dante, uomo del suo tempo
Il libro non racconta soltanto il poema, ma anche la vicenda umana del suo autore. Dante viene presentato come un uomo «forte e fragile insieme», politico e intellettuale costretto all'esilio dopo una condanna per corruzione.
Una condizione personale che si intreccia con la crisi politica e morale del suo tempo e che diventa il punto di partenza del grande viaggio narrato nella Commedia.
Inferno, Purgatorio e Paradiso
Mazzocato ripercorre il cammino del poeta canto per canto, sciogliendo i nodi più complessi dell'opera e guidando il lettore attraverso i tre regni ultraterreni.
Dall'Inferno a forma di imbuto sotto Gerusalemme, con i suoi nove cerchi e le pene del contrappasso, fino al Paradiso e alle gerarchie angeliche, il volume alterna spiegazioni, approfondimenti e suggestive illustrazioni.
Illustrazioni e apparati
Ad accompagnare il testo sono le illustrazioni di Marilena Ferrara, che rappresentano alcuni dei momenti più celebri del poema: la struttura dell'Inferno, il viaggio di Dante e Virgilio e le visioni del Paradiso.
Il volume comprende inoltre una ricostruzione della vita del poeta e una rassegna delle sue opere, offrendo così uno strumento utile sia a chi si avvicina per la prima volta alla Divina Commedia, sia a chi desidera riscoprirla.