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Il libro «Ti racconto la Divina Commedia» in edicola con il GdB

Un viaggio nell’opera di Dante Alighieri tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il volume di Gian Domenico Mazzocato, illustrato da Marilena Ferrara, è in edicola da sabato 20 giugno con il Giornale di Brescia a 7,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«Ti racconto la Divina Commedia» di Gian Domenico Mazzocato
«Ti racconto la Divina Commedia» di Gian Domenico Mazzocato

La Divina Commedia è uno dei capolavori della letteratura mondiale, ma anche un’opera complessa, ricca di riferimenti storici, filosofici e religiosi. «Ti racconto la Divina Commedia» di Gian Domenico Mazzocato nasce con l'obiettivo di accompagnare il lettore lungo il viaggio di Dante, spiegandone i passaggi fondamentali con un linguaggio semplice ma rigoroso.

Il volume è in edicola da sabato 20 giugno con il Giornale di Brescia a 7,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

Dante, uomo del suo tempo

Il Paradiso - Illustrazione di Marilena Ferrara
Il Paradiso - Illustrazione di Marilena Ferrara

Il libro non racconta soltanto il poema, ma anche la vicenda umana del suo autore. Dante viene presentato come un uomo «forte e fragile insieme», politico e intellettuale costretto all'esilio dopo una condanna per corruzione.

Una condizione personale che si intreccia con la crisi politica e morale del suo tempo e che diventa il punto di partenza del grande viaggio narrato nella Commedia.

Inferno, Purgatorio e Paradiso

L' Inferno - Illustrazione di Marilena Ferrara
L' Inferno - Illustrazione di Marilena Ferrara

Mazzocato ripercorre il cammino del poeta canto per canto, sciogliendo i nodi più complessi dell'opera e guidando il lettore attraverso i tre regni ultraterreni.

Dall'Inferno a forma di imbuto sotto Gerusalemme, con i suoi nove cerchi e le pene del contrappasso, fino al Paradiso e alle gerarchie angeliche, il volume alterna spiegazioni, approfondimenti e suggestive illustrazioni.

Illustrazioni e apparati

Il Purgatorio - Illustrazione di Marilena Ferrara
Il Purgatorio - Illustrazione di Marilena Ferrara

Ad accompagnare il testo sono le illustrazioni di Marilena Ferrara, che rappresentano alcuni dei momenti più celebri del poema: la struttura dell'Inferno, il viaggio di Dante e Virgilio e le visioni del Paradiso.

Il volume comprende inoltre una ricostruzione della vita del poeta e una rassegna delle sue opere, offrendo così uno strumento utile sia a chi si avvicina per la prima volta alla Divina Commedia, sia a chi desidera riscoprirla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
libri in edicolaDivina CommediaDante Alighieri
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