«Delitto sul lago di Garda», aperti i casting per la serie tv di Disney+

Sono aperti i casting per trovare comparse e figurazioni speciali da impiegare nelle riprese di «Delitto sul lago di Garda», la nuova serie originale italiana di Disney+, prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle.
La produzione è alla ricerca esclusivamente di persone maggiorenni disponibili per l'intero periodo delle riprese, da fine settembre al 15 novembre 2026, che si svolgeranno sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Nel bando viene precisato che dovranno candidarsi soltanto coloro che potranno raggiungere le location indicate e garantire una disponibilità completa nel periodo richiesto.
La produzione valuterà i profili ricevuti (le candidature vanno inviate online compilando questo form) e, se ritenuti idonei, le candidate e i candidati potranno essere convocati per un ulteriore casting in presenza oppure per le prove costume.
La serie
La serie, il cui titolo è ancora provvisorio, è tratta dal romanzo «Murder on Lake Garda» dello scrittore britannico Tom Hindle, bestseller del Sunday Times, pubblicato in Italia da Bompiani con il titolo «Delitto sul Lago di Garda».
SLa vicenda si svolge su un’isola privata del lago di Garda, dove è in programma il matrimonio tra Leopoldo Vigevani, erede di una delle famiglie più ricche del Paese, ed Eva Bianchi, influencer di successo. L’atmosfera cambia radicalmente quando un cadavere viene ritrovato sulla spiaggia: l’isola resta isolata e tutti gli invitati diventano potenziali sospettati, mentre Lara, aspirante giornalista e fidanzata del fratello dello sposo, cerca di fare luce sul delitto.
La serie sarà composta da sei episodi, diretti da Laura Bispuri e scritti da Alessandro Fabbri, head writer del progetto, insieme a Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella. Una volta completata, sarà distribuita sulla piattaforma Disney+.