«Delitto sul lago di Garda», aperti i casting per la serie tv di Disney+

Il serial sarà tratto dal romanzo di Tom Hindle e le riprese sono previste da fine settembre al 15 novembre sulla sponda bresciana del lago: come candidarsi

14 luglio 2026 1 ' di lettura

La serie, come il libro, sarà ambientata su una non specificata isola del lago di Garda Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti castinglago di Garda