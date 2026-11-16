Sara Bignotti è la nuova direttrice editoriale di Morcelliana

Sara Bignotti è la nuova direttrice editoriale di Editrice Morcelliana. A deliberare la nomina è stato il consiglio d’amministrazione, presieduto da Francesca Bazoli, e riunitosi lo scorso dieci novembre.
Passaggio di consegne
La decisione formalizza il passaggio di consegne a seguito del pensionamento di Ilario Bertoletti, storico direttore editoriale dell’editrice fondata a Brescia nel 1925 da un gruppo di giovani cattolici, che lo scorso anno ha compiuto cento anni di attività nella produzione di libri nel campo della ricerca biblica, teologica, filosofica, storica e religionistica, nel solco di grandi autori come Romano Guardini, teologo e formatore di coscienze, e Jacques Maritain, tra i padri dello spirito democratico europeo.
Le dichiarazioni
«L’assunzione del compito – dichiara Bignotti – non può che essere accompagnata, oltre che dalla riconoscenza verso tutto ciò che ho imparato e ricevuto dal mio predecessore e che spero di saper coltivare e restituire alla Morcelliana, anche da un giusto sentimento di timore e tremore, nel senso che Kierkegaard attribuiva alla fede: essere consapevoli del rischio senza precipitare nell’angoscia. E senza dimenticare che fare libri è un gran privilegio: rende felici».