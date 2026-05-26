La Repubblica compie ottant’anni: la memoria in due mostre e un video

Dalla corona alla stella. Dalla monarchia alla Repubblica. Gli italiani lo decisero con il referendum del 2 giugno 1946. Sono passati esattamente ottant’anni. L’Archivio di Stato, per celebrare l’evento, ha deciso di mettere mano al suo sterminato archivio. Quasi superfluo aggiungere la meraviglia dei documenti storici che sono riemersi. Perché un conto è immaginare quel giorno, altro è vedere fisicamente una delle schede (non votata) che finì nei seggi elettorali. Ma c’è chiaramente anche molto, molto altro. Lo si può vedere (fino al 29 giugno) nella sede della Prefettura a palazzo Broletto. È una parte dell’esposizione che si completa con la mostra che dal 3 al 27 settembre sarà ospitata all’Archivio di Stato; il materiale esposto a palazzo Broletto proviene dal fondo con i documenti storici della Prefettura custoditi all’Archivio.