Premio Campiello, il Capitolium di Brescia ospiterà i cinque finalisti

Umana, fra le principali agenzie per il lavoro in Italia, ha scelto quest’anno di portare a Brescia il Premio Campiello, il prestigioso concorso nazionale di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione il Campiello di Confindustria Veneto, giunto alla 64^ edizione, di cui da 11 anni è main partner.
L’evento
L’evento, organizzato in collaborazione con Fondazione il Campiello, Fondazione Brescia Musei e Confindustria Brescia, con il patrocinio del Comune di Brescia, rappresenta una tappa del tour nazionale di presentazione della Cinquina finalista, che durante l’estate toccherà le principali città italiane.
Appuntamento martedì 30 giugno, dalle 21, nel prestigioso spazio del Capitolium, nel Parco Archeologico di Brescia Romana, dove si terrà l’incontro con i cinque autori finalisti: una serata fra imprese e cultura, costruita attorno ai libri in un rodato format che spazia fra musica e teatro, alternando la lettura di alcuni brani tratti dalle opere in concorso, a cura di Giuseppe Cederna, attore, e le interviste agli autori da parte di Alessandra Tedesco, giornalista culturale di Radio24, con l’accompagnamento musicale del quartetto «Oltre Swing Lab».
I finalisti
I cinque autori finalisti che parteciperanno alla serata di presentazione, selezionati lo scorso 29 maggio a Padova, sono: Ermanno Cavazzoni con «Storia di un’amicizia» (Quodlibet), Marcello Fois con «L’immensa distrazione» (Einaudi), Valeria Parrella con «La ragazzina» (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con «Lo sbilico» (Einaudi), Elena Varvello, con «La vita sempre» (Guanda).
Gli «Oltre Swing Lab» sono formati da: Massimo Pitzianti, fisarmonica; Francesco Django Barbieri, clarinetto; Nunzio Barbieri, chitarra; Pierre Steeve Jino Touche, contrabbasso.
La partecipazione all’evento è su invito o su registrazione, attiva nei prossimi giorni sul sito di Umana fino a esaurimento dei posti disponibili. Per dare la possibilità di una maggiore partecipazione da parte del pubblico interessato, l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Umana.