L’unione fa la forza e la letteratura: otto scrittori e scrittrici uniti per glorificare Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, Firenze 24 novembre 1826 / 26 ottobre 1890) nel bicentenario della nascita, scrivono otto splendidi racconti per immaginare cosa facevano i tanti personaggi che affollano il libro, prima di incontrare il protagonista («Quando Pinocchio non c’era», Sellerio, 272 pp., 15 euro).
In questa antologia, sorta di prequel del libro del burattino più famoso al mondo, ogni racconto è una indagine sui personaggi collodiani, visti con «l’umiltà di chi sa che Collodi è inarrivabile». Scopriamo così «che quei personaggi avevano una vita interiore che la fretta narrativa di Collodi non poteva, né voleva, fermarsi a descrivere. Collodi aveva altro da fare: aveva Pinocchio».
Valera Parrella dà voce al Grillo parlante in un giorno speciale della sua vita; Fabio Stassi impersona Geppetto che per le sue simpatie Garibaldine è malvisto in Paese; Gessica Franco Carlevero racconta mastro Ciliegia, il primo proprietario del pezzo di legno da cui sarà ricavato Pinocchio; un Maurizio Maggiani ironico e spavaldo dipinge un Lucignolo povero, bello e arrogante; Remo Rapino racconta di Mangiafuoco le origini di carbonaio; il pescecane è tratteggiato da Beatrice Masini nella sua disperata ricerca identitaria; Melania G. Mazzucco in modo mirabile racconta la Fata dai capelli turchini con una storia di fantasmi; Antonio Manzini, giallista di solida fama, che dell’antologia è anche curatore, firma il racconto del Gatto e della Volpe omicida, che devasta il pollaio e uccide tutte le galline, con successiva inchiesta modellata su quelle del suo Rocco Schiavone.
Manzini, come nasce l’idea di questo libro collettaneo, omaggio a Collodi?
Pinocchio è un libro che accompagna tutti noi e tutti lo conosciamo perché l’abbiamo letto da bambini, perché Disney ci ha messo le mani sopra o perché lo abbiamo visto in televisione con Nino Manfredi o in qualche trasposizione cinematografica. Ho pensato che sarebbe stato bello ricordare Collodi nel bicentenario della nascita usando i suoi personaggi - con doveroso rispetto -, e immaginandoli prima che incontrassero Pinocchio. Chi erano, cosa facevano? Abbiamo cercato di coinvolgere altri scrittori e scrittrici, e tutti hanno risposto con entusiasmo e hanno scritto delle cose meravigliose. È stato un lavoro di squadra.
Tutti i racconti dovevano avere un andante favolistico?
Soprattutto un andante di grande immedesimazione. La favola è quella che comanda, in questo caso, e Collodi non ha scritto un libro realista, ma una favola molto malinconica, dura, dove si parla di buio, di fame, di privazione, di case fredde. Pinocchio vive in una società analfabeta che si avvicina all’Unità d’Italia, ma non è ancora una società moderna come quella del Nord Europa. È un’Italia ancora legata alle favole raccontate nell’antica società di campagna che era la piazza migliore per ambientare tutti questi racconti, e non stonare troppo con Collodi.
Spesso Collodi è raccontato come un dissipatore: con Pinocchio ha scritto la sua autobiografia?
Qualcuno pensa che Pinocchio sia autobiografico, in cui Collodi si pente di dissipare la sua vita e i suoi averi e cerca una via di risalita. Pinocchio fa questo durante tutta la favola, ed è un po’ un moralista da questo punto di vista. In realtà il romanzo è una favola sulla cattiveria dell’esistenza. Come nella vita dell’autore, in Pinocchio si incrociano la sua realtà e la realtà favolistica. Ne è venuto fuori un libro magnifico di un burattino che anela all’anarchia e alla libertà, in una società che non ama l’anarchia né la libertà.
Pinocchio è un racconto senza donne, a parte la Fata turchina: aveva in poco conto il mondo femminile?
Quello collodiano è un mondo di maschi: il grillo parlante, il gatto e la volpe, Lucignolo, Mangiafuoco, il pescecane. È una società nettamente patriarcale. Nella favola l’unico spazio ce l’ha una donna idealizzata, e forse nella realtà del suo tempo non c’era spazio per una donna che è qualcosa di più aulico, di più generoso e di meno brutale come sono tutti i personaggi di Pinocchio.
Nel suo racconto, sul Gatto e la Volpe, c’è una strage di galline: Manzini non perde il vizio del thriller?
L’amicizia del Gatto e della Volpe, truffatori e delinquenti, è nata su un fatto orribile, un omicidio: la Volpe ammazza le galline per mangiarle, il Gatto per uno sgarro. Ecco perché ho scritto un racconto nero. Pinocchio è pieno di omicidi, magari poco dichiarati. C’è una violenza di fondo in tutto il libro, di paura della morte. E arriverà la morte: Pinocchio si ammala ed è pronto a passare a miglior vita ma si salva perché la Fata gli dà le medicine. La morte aleggia in Pinocchio; la morte come costante compagna di vita.
Questo libro, vuole insegnare che a qualunque età si può tornare a sognare?
Vogliamo ricordare che è bello avere un rapporto continuo con la letteratura, anche se si tratta di libri classici che sembrano morti e sepolti. I libri cambiano con noi nelle varie fasi della vita. Anche se leggiamo lo stesso libro più volte possiamo trovarlo diverso ogni volta. Così Pinocchio ci continua ad accompagnare nella vita da bimbi, da adolescenti, da giovani uomini, da persone mature e forse anche da anziani, ed ogni volta ci racconta qualcos’altro. Tutti i racconti testimoniano questo. Spero che il nostro libro faccia compagnia, strappi anche un mezzo sorriso malinconico e diverta il lettore. È l’obiettivo che ci siamo proposti.