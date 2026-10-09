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Dall’Oriente a De André, gli appuntamenti del weekend nel Bresciano

Alcune idee per trascorrere il fine settimana in provincia, tra cultura, musica, natura e creatività

Erika Bertoloni

La rocca di Lonato ospiterà la mostra mercato «Cose mai viste»
La rocca di Lonato ospiterà la mostra mercato «Cose mai viste»

Un weekend ricco di appuntamenti attende il Bresciano, con tante proposte per vivere il tempo libero tra cultura, musica, natura e creatività. Dalle atmosfere orientali dell’Asian Festival alle attività per bambini nei musei, passando per mercatini, spettacoli teatrali, «castagnate» nel bosco e rassegne dedicate a Fabrizio De André, il calendario propone numerose iniziative per grandi e piccoli. Di seguito un’anteprima di alcuni degli appuntamenti da non perdere, segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Asian Festival, tra sapori e tradizioni d’Oriente

Per tutto il weekend piazza Tebaldo Brusato a Brescia si trasforma in un angolo d’Asia con l’Asian Festival, tre giornate a ingresso gratuito dedicate a sapori, culture e tradizioni del continente. Protagonisti i food truck con specialità cinesi, giapponesi, coreane e indiane come gyoza, bao, ramen e samosa, accompagnate da tè verde, sake e birra giapponese. Non mancheranno gli appuntamenti culturali e gli spettacoli: dimostrazioni di calligrafia, laboratori per la creazione di ventagli, danza del dragone, musica pop asiatica e dimostrazioni di arti marziali orientali. Per saperne di più cliccare qui.

Alla scoperta della magia della pietra

Domenica 11 ottobre, alle 15, il Museo del Marmo Botticino ospita SEDIMENTIAMO! La magia che trasforma la natura in pietra, un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 ai 10 anni. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, accompagnerà i più piccoli in un viaggio alla scoperta di come la materia naturale si trasforma in pietra e del legame tra il marmo e la storia del territorio. L’attività, curata da Ilaria Apostoli, è gratuita, fino a esaurimento posti. Prenotazioni sul sito www.museodelmarmo.it.

Creatività e artigianato alla Rocca di Lonato

Domenica 11 ottobre la Rocca di Lonato ospita Cose Mai Viste, la mostra mercato dedicata alla creatività sostenibile e all’artigianato handmade. Saranno circa 60 gli espositori da tutta Italia, con proposte che spaziano tra abbigliamento, gioielli, ceramiche, illustrazione, design, oggetti per la casa e prodotti realizzati con materiali di recupero. Particolare attenzione sarà dedicata al mondo della carta e dell’illustrazione con la presenza di produttori, rilegatori e mastri cartai. Non mancheranno attività culturali e per bambini, giochi e proposte gastronomiche. Per informazioni: cosemaivistemarket@gmail.com, 333 6864358.

Missione carta, un’avventura per tutta la famiglia

Domenica 11 ottobre, alle 15, il Museo della Carta di Toscolano Maderno propone FAMU - Missione carta. Tutta la famiglia in gioco!, un laboratorio pensato per coinvolgere grandi e piccoli alla scoperta del museo. Seguendo indizi e affrontando piccole prove, i partecipanti esploreranno le sale, osservando strumenti e materiali, sperimentando semplici tecniche artistiche e risolvendo enigmi creativi. Un modo divertente e originale per conoscere la storia della carta attraverso un’esperienza interattiva. Il costo di partecipazione è di 5 euro, con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: info@valledellecartiere.it, 0365 641050.

Sinfonia Fantastica, un viaggio nelle età della vita

Venerdì 9 ottobre alle 21, il Teatro Le Muse di Flero ospita Sinfonia Fantastica - La vita e le età della vita, spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni. Un viaggio tra poesia, scienza e spiritualità per esplorare il mistero dell’esistenza e il rapporto dell’uomo con il mondo. Attraverso le quattro età della vita e i quattro elementi, lo spettacolo intreccia letteratura e scienza, offrendo al pubblico una riflessione sul senso e sulle diverse fasi dell’esistenza. Per sapere di più visitare il sito. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: prenotazioni.lemuse@gmail.com, 320 3509376.

Una castagnata tra bosco e avventura

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 16, alla Catena Rossa alla Porta delle Fate di Sarezzo torna Le Castaghiotte e la cacciatesorosa castagnata, un’avventura nel bosco pensata per tutta la famiglia. Grandi e piccoli, guidati dagli indizi di Fata Smemorina, dovranno seguire una mappa, riconoscere i castagni, affrontare piccole prove e missioni e andare alla ricerca delle castagne perdute. Tra giochi, sorprese e attività nella natura, la giornata si concluderà con una castagnata tutti insieme. La partecipazione è su prenotazione e ha un costo variabile in base all’età. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 335 8328548 o scrivere a prenotazioni@catenarossa.it.

Festival De André, un weekend nel segno della pace

Per tutto il weekend torna a Brescia il Festival De André, la rassegna dedicata all’eredità musicale e poetica del cantautore genovese dal titolo «Mille papaveri rossi», sul tema del rifiuto della guerra e della necessità della pace, che prevede musica, incontri e spettacoli. Tra gli appuntamenti principali, sabato 10 ottobre alle 20.30, al Teatro Borsoni, è in programma il recital-concerto Piero e l’avvoltoio, mentre domenica 11 ottobre, alla Cascina Parco Gallo, il festival si chiuderà con All’ombra dell’ultimo sole. Cantata anarchica per Fabrizio De André, una serata per cantare insieme. Per maggiori informazioni sui prezzi e sul programma cliccare qui oppure rivolgersi ai contatti: info@cielivibranti.it, 328 5897828.

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