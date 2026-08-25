Si apre nel nome di san Francesco la stagione all’Agorà di Ospitaletto

Una lunga stagione teatrale, tra musical, opere dialettali e commedie brillanti. Ha aperto la campagna abbonamenti della stagione 2026/’27 «Il teatro siamo noi» del Teatro Agorà di Ospitaletto», al via il primo ottobre e realizzata in collaborazione con Acec Brescia, Teatri in Rete e Slang Music.
«Sarà un viaggio emozionante attraverso le più alte espressioni dell’arte scenica - anticipa il parroco di Ospitaletto don Adriano Bianchi -. La nostra missione di Sala della Comunità è portare sul palcoscenico spettacoli che illuminano l’anima e risvegliano le emozioni più profonde. Quest’anno abbiamo selezionato opere che sanno intrattenere e hanno già raccolto il gradimento del nostro pubblico insieme a molte novità di rilievo».
La stagione avrà inizio il primo ottobre alle 20.45 con Ippolita Baldini e «Una ballata per Chiara», dedicata alla Santa di Assisi, seguita il 3 ottobre (sempre dalle 20.45) dalla Compagnia teatrale Agorà con «I fioretti di San Francesco - Vita, morte e miracoli del poverello d’Assisi». Un avvio che si lega alla peregrinatio delle reliquie di San Francesco a Ospitaletto, dal 27 settembre al 4 ottobre.
Il secondo capitolo della stagione del teatro parrocchiale ospitalettese viverà sul musical, con «Romeo+Giulietta» del New Coat of Theatredi Brescia (8 novembre alle 15.30), «Sister act… che favola!» a cura di Operazionemusical di Soresina (14 novembre alle 20.45 e replica il 15 novembre alle 15.30) e «Simba il Re Leone» con Prima Volare di Bovezzo (22 novembre alle 15.30).
Il Christmas Time ospitalettese si aprirà con il ritorno della Compagnia teatrale Agorà per lo spettacolo «Natale con i tuoi» l’8 dicembre alle 15.30, mentre il 10 dicembre alle 21 arriveranno Antonio Provasio e Maicol Trotta per il loro «Pane e zucchero». Il 28 dicembre alle 20.45 il teatro di Ospitaletto vedrà l’arrivo della musica di James Patterson and Gospel Singers, un grande nome dagli States con ben tre nomination ai Grammy Awards.
Dopo le feste, dal 13 febbraio al 20 marzo si darà spazio alla commedia dialettale con sei spettacoli. Il capitolo successivo vedrà tre commedie brillanti con grandi nomi: «Il piacere dell’attesa» con Michele La Ginestra, Emy Bergamo e Andrea D’Andreagiovanni (10 aprile alle 20.45), «Sinceramente bugiardi» di Alan Aickbourne con Max Pisu (17 aprile alle 20.45) e «Gli allegri chirurghi» di Ray Cooney della Compagnia Gruppo Teatro Tempo di Carugate (24 aprile alle 20.45).
La stagione si chiuderà il 15 maggio alle 20.45 con il ritorno della Compagnia Agorà per «Segreti e bugie». Per info e conoscere le varie offerte degli abbonamenti visitare il sito www.agoraospitaletto.it e i canali social della struttura, che offre anche spettacoli cinematografici ed è stata completamente ristrutturata negli scorsi anni.