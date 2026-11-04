Questo weekend torna Mysteria: il Castello diventa la Divina Commedia

Dalla selva oscura alle profondità dell'Inferno, fino alla luce del Paradiso. Il Castello di Brescia si trasforma nel mondo della Divina Commedia, con nove installazioni luminose che accompagneranno i visitatori attraverso i luoghi e i personaggi più celebri del poema di Dante Alighieri.
Da giovedì 5 a lunedì 9 novembre torna Mysteria Light Festival, giunto alla terza edizione. La manifestazione, ideata da Cieli Vibranti e Scena Urbana in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, propone cinque giorni di spettacoli di luce, incontri, laboratori e attività per famiglie.
Dall'Inferno al Paradiso
Il percorso comincia nel tunnel d'ingresso del Castello, trasformato da Vulcano Studio in una selva oscura. Alla Torre dei Francesi, il videomapping di Scena Urbana racconta la vicenda di Paolo e Francesca, mentre lungo le Mura viscontee i visitatori incontreranno Cerbero, il guardiano del cerchio dei golosi.
Nella Fossa viscontea si scenderà ancora più in profondità, fino al regno di Lucifero. Poi il passaggio verso il Purgatorio, tra installazioni sonore e giochi di luce, fino al Giardino della Torre Mirabella, dove uno spettacolo laser dedicato al Paradiso concluderà il viaggio.
Alle installazioni hanno collaborato anche gli studenti delle accademie di Belle Arti Santa Giulia e LABA, mentre i bambini delle scuole cittadine contribuiranno con le loro interpretazioni della Divina Commedia.
Gli incontri e le attività
Il festival sarà anticipato mercoledì 4 novembre alle 20.30 da un incontro con il rapper Murubutu, che al Piazzale della Locomotiva racconterà il suo album Infernum, ispirato alla prima cantica dantesca.
Sabato 7 e domenica 8 novembre sono in programma incontri con scrittori, studiosi e fumettisti, tra cui Marcello Toninelli, autore di una celebre versione a fumetti della Divina Commedia, e i docenti Carlo Alberto Romano e Ottavio Ghidini.
Spazio anche ai più piccoli, con laboratori creativi, giochi da tavolo e di ruolo. Dal 5 al 9 novembre, dalle 17 alle 22, sarà inoltre allestita un'esposizione di libri dedicati al genere fantastico.
Musei aperti anche di sera
Il biglietto di Mysteria consentirà di visitare senza costi aggiuntivi il Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli, eccezionalmente aperti dalle 18 alle 23 durante i giorni del festival, con ultimo ingresso alle 22.
Per tutta la manifestazione sarà attivo anche il «Girone dei Golosi», l'area ristoro allestita nell'ex chiesa di Santo Stefano, a cura di We Love Castello, aperta dalle 17 alle 23. Nel fine settimana sono previsti menù a tema e, domenica 8 novembre, lo spiedo alla bresciana.