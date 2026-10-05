Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
﻿Cronaca

Luci in Castello: a novembre torna il festival «Mysteria»

Il tema di quest’edizione è la Divina Commedia di Dante Alighieri. Le installazioni lungo percorso serale condurranno dall’Inferno al Purgatorio, fino al Paradiso
Uno scatto della scorsa edizione - Foto Matteo Biatta
Uno scatto della scorsa edizione - Foto Matteo Biatta

Dal 5 al 9 novembre il Castello di Brescia torna ad accendersi con la terza edizione del Mysteria Light Festival, dedicata quest’anno alla Divina Commedia di Dante Alighieri. La manifestazione, ideata e promossa da Cieli vibranti e Scena urbana con Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, unirà letteratura, tecnologia, arte e spettacolo.

Cuore dell’evento sarà un percorso serale attraverso nove installazioni di videomapping, light art ed esperienze immersive, ispirate ai personaggi e ai canti più celebri del poema. Dall’Inferno il viaggio condurrà verso il Purgatorio fino al Paradiso, con il light show finale «Amor che move il sole e l’altre stelle» nel giardino della torre Mirabella.

Il light show finale sarà nel giardino della torre Mirabella
Il light show finale sarà nel giardino della torre Mirabella

I protagonisti

Il programma diurno comprenderà incontri, presentazioni di libri, laboratori per bambini, giochi da tavolo e di ruolo ed esposizioni dedicate al fantastico. Tra gli ospiti, Carlo Alberto Romano, Marcello Toninelli, Ottavio Ghidini e gli scrittori Francesca Cavallero, Luca Tarenzi e Saverio Simonelli. Anteprima il 4 novembre alle 20.30 con il rapper Murubutu, che presenterà «Infernum», album ispirato alla prima cantica dantesca.

I musei

Il biglietto del festival permetterà inoltre di visitare gratuitamente, dalle 18 alle 23, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli. Spazio anche alla gastronomia con il «Girone dei Golosi», aperto ogni giorno dalle 17 alle 23.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MysteriaCastello di BresciaDivina CommediaDante AlighieriBrescia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...