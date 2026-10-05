Luci in Castello: a novembre torna il festival «Mysteria»

Dal 5 al 9 novembre il Castello di Brescia torna ad accendersi con la terza edizione del Mysteria Light Festival, dedicata quest’anno alla Divina Commedia di Dante Alighieri. La manifestazione, ideata e promossa da Cieli vibranti e Scena urbana con Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, unirà letteratura, tecnologia, arte e spettacolo.
Cuore dell’evento sarà un percorso serale attraverso nove installazioni di videomapping, light art ed esperienze immersive, ispirate ai personaggi e ai canti più celebri del poema. Dall’Inferno il viaggio condurrà verso il Purgatorio fino al Paradiso, con il light show finale «Amor che move il sole e l’altre stelle» nel giardino della torre Mirabella.
I protagonisti
Il programma diurno comprenderà incontri, presentazioni di libri, laboratori per bambini, giochi da tavolo e di ruolo ed esposizioni dedicate al fantastico. Tra gli ospiti, Carlo Alberto Romano, Marcello Toninelli, Ottavio Ghidini e gli scrittori Francesca Cavallero, Luca Tarenzi e Saverio Simonelli. Anteprima il 4 novembre alle 20.30 con il rapper Murubutu, che presenterà «Infernum», album ispirato alla prima cantica dantesca.
I musei
Il biglietto del festival permetterà inoltre di visitare gratuitamente, dalle 18 alle 23, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli. Spazio anche alla gastronomia con il «Girone dei Golosi», aperto ogni giorno dalle 17 alle 23.