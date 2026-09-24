X Factor, anche due bresciane ai bootcamp: Alìa e Camilla Guerini

Due voci bresciane si fanno strada sul palco di X Factor. Sono Martina Cerutti e Camilla Letizia Guerini le protagoniste di questa prima fase della nuova edizione del talent show cominciato giovedì 10 settembre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW: alla conduzione anche quest’anno Giorgia, mentre in giuria accanto ai veterani Jack La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, new entry Irama.
Da Desenzano
Cerutti e Guerini sono riuscite a superare il primo importante ostacolo del programma: le audizioni. La prima a presentarsi davanti ai giudici è stata Martina, in arte Alìa, protagonista della puntata trasmessa la scorsa settimana: 19 anni di Desenzano del Garda, la bresciana ha cantato «What Is It About Me» di Lola Young ottenendo quattro sì e la standing ovation del pubblico presente in studio.
Martina era accompagnata dalla mamma che alla fine dell’esibizione della figlia è stata accompagnata sul palco da Giorgia per incontrare Gabbani di cui è grande fan. Alìa tornerà sul palco di X Factor la prossima settimana quando sarà la volta dei Bootcamp (nelle puntate dell’1 e 8 ottobre): la temuta sfida delle sedie, dove i quattro giudici dovranno iniziare a restringere numericamente i propri team.
Da Rudiano
Con lei ci sarà anche l’altra bresciana di Rudiano, Camilla Letizia Guerini che ha superato la fase delle audition proprio questa sera con «Black Friday» di Tom Odell: anche per lei la giuria ha fatto scattare il semaforo verde che le è valso il passaggio alla fase successiva del programma, inserendola così nel gruppo di artisti che continueranno a contendersi un posto nelle fasi finali di X Factor. Entusiasta Paola Iezzi: «Sei una delle poche che mi hanno fatto venire i brividi». Sulla stessa scia Irama: «Sei un fenomeno». Così si presenta su Instagram: «Tutto ciò che sono è la sintesi tra i sogni della piccola me e la soddisfazione di quella futura». Grinta e volontà.
La gara
Anche quest’anno il fortunatissimo talent vedrà a metà ottobre (esattamente giovedì 15) andare in scena le Last Call, ossia l’ultima fase di selezione prima dei Live. In questo frangente verranno scelti i concorrenti ufficiali che accederanno ai Live Show, che accompagneranno i telespettatori dal 22 ottobre fino a fine novembre con un appuntamento settimanale in diretta.
Questa fase del programma condurrà alla finalissima del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago, quando sarò incoronato o incoronata il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2026, l’artista che più degli altri avrà dimostrato di possedere l’«X Factor». E chissà che la star di quest’anno non venga dalla nostra provincia...