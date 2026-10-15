X Factor, le bresciane Alìa e Milla volano ai live

Due X Pass alle Audition e due posti conquistati ai Live Show. Continua il sogno delle bresciane Martina Cerutti e Camilla Letizia Guerini, in arte Alìa e Milla, entrambe promosse al termine delle Last Call ai live di X Factor. Un percorso che le aveva già viste protagoniste nella prima fase del talent, quando erano riuscite ad aggiudicarsi due dei quattro ambitissimi X Pass messi a disposizione dei giudici, saltando così direttamente i Bootcamp.
I due «sì»
Ora è arrivata anche la conferma definitiva: Martina entra nella squadra di Jake La Furia, mentre Camilla sarà una delle concorrenti guidate da Paola Iezzi. Martina si presenta all’appuntamento forte della standing ovation conquistata alle Audition con la sua interpretazione di That’s So True.
Per le Last Call la bresciana sceglie di misurarsi con River di Bishop Briggs e la risposta di Jake non lascia spazio a dubbi: «Confermo che mi sono giocato un gran bell’X Pass». Il giudice le assegna quindi una delle sedie disponibili, chiedendole di prendere il posto di Giorgia. Una scelta che spalanca a Martina le porte dei Live Show: la scommessa fatta alle Audition da Jake La Furia è confermata.
L’azzardo
Percorso altrettanto brillante quello di Camilla Letizia Guerini, che alle Audition aveva conquistato Paola Iezzi con la sua interpretazione di Promettimi di Elisa, convincendo la giudice ad assegnarle il proprio X Pass. Alle Last Call, però, Camilla decide di cambiare registro, portando sul palco Where Is My Husband! di RAYE.
Una scelta che sorprende tutti, a partire proprio dalla sua mentore. «Pensavamo tutti che fossi in un certo mood, invece oggi ci hai spiazzato tutti», commenta Paola Iezzi, prima di sciogliere ogni riserva: «Devo darti una sedia per forza. Tu sei ai Live con me». A farle spazio è Timotè, che deve così lasciare la propria sedia alla concorrente bresciana. Anche per Camilla arriva dunque la promozione definitiva. Brescia porta due voci sul palco della fase più attesa del talent.