Il terzo appuntamento annunciato per la 16esima edizione di Tener-a-mente è con i Wilco. Il gruppo rock statunitense, conosciuto per il suo stile eclettico e sperimentale, è atteso all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera mercoledì 30 giugno 2027, per l'unica data italiana del World Tour.
La band
Da oltre trent'anni i Wilco sono tra le realtà più influenti e innovative della musica indipendente internazionale, grazie a una ricerca musicale che intreccia alternative rock e diverse contaminazioni sonore. Con 13 album in studio e numerosi Grammy Awards all'attivo, hanno costruito un percorso artistico che li ha resi una delle band più riconoscibili della scena internazionale e che nel 2027 li porterà in Italia per una sola data, quella di Tener-a-mente, occasione esclusiva per vederli dal vivo nel nostro Paese.
La formazione attuale, composta da Jeff Tweedy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline e Mikael Jorgensen, è considerata una delle più solide e straordinarie della scena internazionale, soprattutto dal vivo.
Dal vivo
I concerti dei Wilco sono esperienze di rara intensità, in cui virtuosismo, ricerca sonora e improvvisazione si fondono in uno spettacolo sempre sorprendente. Le ultime due pubblicazioni testimoniano la continua evoluzione artistica della band e la sua capacità di esplorare nuovi territori sonori senza perdere la propria identità.