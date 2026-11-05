Joe Satriani e Steve Vai apriranno il cartellone di Tener-a-mente 2027

Joe Satriani e Steve Vai saranno i protagonisti del primo appuntamento annunciato per il 2027 di Tener-a-mente Solstizio, il festival estivo del Vittoriale di Gardone Riviera. I due chitarristi saliranno sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale martedì 13 luglio, alle 21.15, con la SatchVai Band, per presentare dal vivo «The Sea of Emotion», il loro primo album realizzato insieme.
Il progetto discografico segna una nuova collaborazione tra due musicisti legati da un’amicizia che dura da oltre cinquant’anni. Il loro rapporto è iniziato nel 1973, quando Steve Vai cominciò a prendere lezioni di chitarra da Satriani. Nel corso degli anni le loro strade si sono incrociate più volte, anche attraverso i tour G3, fino alla decisione di lavorare a un disco insieme. «Lo stavamo programmando dal 1973. Solo che lo facevamo inconsciamente», ha raccontato Vai a proposito della collaborazione.
La tappa gardesana fa parte del tour legato all’album «The Sea of Emotion» e rappresenta il primo nome annunciato per la prossima edizione del festival.
Biglietti
I biglietti saranno disponibili da venerdì 6 novembre alle 10 sul sito dell’Anfiteatro del Vittoriale. I prezzi partono da 50 euro per i posti in piedi, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Per la platea si va dai 75 euro dei posti non numerati ai 100 euro del primo settore; in gradinata i prezzi sono di 75 euro per i posti non numerati e 85 per quelli numerati.