C'è anche uno dei protagonisti della scena musicale britannica degli anni Novanta nel programma dell'estate 2027 del Vittoriale. Tricky sarà in concerto sabato 24 luglio, alle 21.15, all'Anfiteatro di Gardone Riviera, nell'ambito del festival Tener-a-mente. I biglietti sono in vendita dalle 12 di oggi, mercoledì 25 novembre.
Tra gli artisti che hanno contribuito a definire le sonorità del trip hop, Tricky ha costruito in oltre trent'anni di carriera un linguaggio musicale che attraversa generi diversi, dall'elettronica all'hip hop, dal rock al blues.
Il suo esordio da solista, Maxinquaye, pubblicato nel 1995, è considerato uno dei dischi di riferimento del genere. Da allora il musicista e produttore britannico ha pubblicato quindici album in studio, portando avanti parallelamente diversi progetti e collaborazioni.
A sei anni di distanza da Fall to Pieces, Tricky torna con «Different When It's Silent», un album che riprende le atmosfere cupe del suo repertorio, spaziando tra elettronica, rock, blues e funk. Tra le collaborazioni figurano quelle con il giovane cantautore di Bristol Mitch Sanders e con la cantante Marta Złakowska.
I biglietti per il concerto sono disponibili sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it. Questi i prezzi, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Per informazioni è possibile scrivere a info@anfiteatrodelvittoriale.it.