Tricarico: «Coltiviamo paure, abbiamo perso il gusto di ridere delle avversità»

Spirito anticonformista, Tricarico (alias Francesco Maria Tricarico, nato a Milano nel 1971) si è dedicato con eguale passione a musica e pittura, sfoggiando l’attitudine del poeta metropolitano poco incline alle mode, non allineato, coerente con un’idea profonda della professione artistica.
Si fece conoscere dal pubblico nel 2000 con «Io sono Francesco», un brano memorabile, di intelligente e iper-realistica irriverenza. Quindi ha scritto canzoni per (tra gli altri) Celentano, Gianni Morandi e Malika Ayane; vinto un Premio della Critica a Sanremo (nel 2008, con «Vita tranquilla»), scritto libri, andato in tour con Francesco De Gregori. L’ultimo album pubblicato, l’ottavo, ha un titolo di lunghezza wertmülleriana («Amore dillo senza ridere, ma non troppo seriamente», del 2021), mentre successivamente ha inciso una manciata di singoli.
Sabato sera, Tricarico approda a Brescia per il Wonderland Festival, portando a Idra Teatro «W l’Italia - Sogni... canzoni... squallori», un «poetico ed ironico viaggio musicale nella nostra identità smarrita», in cui è accompagnato dal pianista Michele Fazio (in via Moretto 78, alle 21.30, biglietto unico a 15 euro). Lo abbiamo intervistato.
Tricarico, partiamo dai contenuti: canzoni, sogni, squallori...
La forma è quella del racconto, con protagonista un uomo che una mattina si alza e non viene più riconosciuto da chi gli sta intorno: il portinaio, il barista, perfino i suoi figli. È una metafora che simboleggia il grande cambiamento che vive l’Italia, lo smarrimento, forse anche la perdita delle sue radici e del suo percorso. Mi sembra che non ci siano più sogni né valori, o forse quello che più si è smarrito, l’Occidente in primis, è il senso di comunità.
Qual è la struttura dello spettacolo?
Ci sono tre momenti intrecciati tra loro, ma di sostanza differente: appunto il racconto, quindi le canzoni (comprese alcune inedite), e poi delle riflessioni accompagnate dalla chitarra.
Nello show c’è l’ironia con cui ha sempre condito le sue canzoni, o prevale la malinconia?
Alcune canzoni sono davvero divertenti, e l’ironia non manca, a partire da una storia surreale, anche se c’è pure malinconia, disillusione e il taglio è poetico. In generale ha sempre fatto bene ridere delle avversità, è un’arma potente per disinnescarle... Invece sembra che, dal Covid in poi, siamo entrati in modalità tragedia perenne, coltivando senza sosta paure che di volta in volta assumono caratteristiche differenti... l’ultima è la guerra ibrida. Oggi prevale ciò che è radicale, i fondamentalismi. Come sarebbe per contro bello recuperare le maschere della nostra tradizione, da Arlecchino a Pulcinella, e lasciarci andare a risate liberatorie!
Nemmeno l’arte è più bussola, in questi tempi incerti?
Non mi sembra: non è fuori dal coro bensì omologata, oltre che impaurita. L’arte dovrebbe essere provocatoria, dissacratoria, scomoda, libera... E non sono certo i rappresentanti della trap – autoreferenziali e incapaci di ironia – che possono indicare la strada, nonostante il seguito che hanno.
Da partecipante (più volte) al Festival de Sanremo, ne denunciò il declino qualitatitivo con la gestione Amadeus. Che aspettative ripone in Stefano De Martino?
Mi pare che si stia muovendo bene, senza presunzione, circondandosi di esperti. Il problema di Amadeus e pure di Conti è che volevano decidere tutto, cosa che non accadeva nemmeno ai tempi di Pippo Baudo. Da lontano, ho l’impressione che De Martino possa realizzare un’edizione interessante.