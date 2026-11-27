Meglio del «paghi uno e prendi due». Qui con un solo biglietto ascolti due cantanti, un pianista e musicisti vari, tutti imparentati tra di loro. Una serata nel nome del padre, del figlio e del nipote, che si esibiscono accompagnati da zii e cugini. Sabato sera, alle 20.30 al Teatro Sant’Afra, in vicolo dell’Ortaglia a Brescia, Gianni (il padre), Alessandro (il figlio) e Paolo Calabrese (figlio di Fabio, l’altro rampollo di Gianni, quindi suo nipote) propongono un «Concerto di famiglia». Tre epoche, tre stili, tre storie: tutto per 10 euro (7 euro in prevendita su Vivaticket)
In principio era Gianni. Regista e attore della Compagnia Primoincontro; voce, chitarrista e ideatore di Napolinconcerto, Gianni è uomo dal multiforme ingegno, che rimbalza dalla musica al teatro come Alberto Tomba tra i paletti dello slalom. Gli chiediamo se si sente più cantante o attore.
Talenti complementari
«Ho iniziato cantando – dice –. Il teatro è venuto dopo. Se fossi obbligato a scegliere, terrei la musica, che peraltro, con questo concerto, il primo con la famiglia al completo, mi regala emozioni particolari. Forse perché è legato a sentimenti intimi e profondi: facciamo canzoni mie e di Alessandro, alcune delle quali dedicate a mia moglie, che ho perso a 38 anni. È lei che ci ispira». Alessandro ha preso dal padre: recita, canta e suona. Porta pure ’a coppola. «Con la chitarra me la cavo meglio di papà – precisa ridendo –, ma non diteglielo, che ci rimane male... Sono un attore che da grande vorrebbe fare il cantautore: compongo canzoni, alcune dedicate a mamma. Vengo dalla scuola dei cantautori degli Anni Settanta: mi piace raccontare l’amore, ma anche i problemi dell’uomo». Cioè? «Cerco di capire il segreto che si cela dietro le cose». Come Pascoli, D’Annunzio e Leopardi, ma in musica.
Il più giovane del gruppo
Infine Paolo, 20 anni a gennaio. Il destino gli ha passato solo i geni della musica; quelli del teatro sono rimasti impigliati nei filamenti dell’acido desossiribonucleico: «Suono e compongo, ma non recito – dice –. Ascolto musica fin da bambino. In casa giravano molti strumenti musicali: siccome mio padre suonava la batteria, ho iniziato con quella, poi sono passato al pianoforte». Ha un paio di band, «ma sono contento e orgoglioso di partecipare a questa convention che, oltre a nonno Gianni, zio Ale e me, vede protagonisti anche altri componenti della famiglia, come mio padre (alla batteria) e alcuni cugini».
Dunque, un concerto particolare, con percorsi artistici e generazionali che si intrecciano in un racconto fatto di musica e complicità, ma soprattutto di emozioni: quelle che, dal palco, la famiglia Calabrese spera di trasmettere al pubblico.