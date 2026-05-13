Stop ai cloni AI: Giusy Ferreri è la prima voce-marchio in Europa

«Sono Giusy Ferreri» . Bastano tre parole e pochi secondi di audio per sancire un primato non solo artistico, ma giuridico. La cantante italiana è infatti la prima artista in Europa ad aver registrato ufficialmente la propria voce come marchio presso l’Euipo, l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L'operazione, curata dall'avvocato Marco Mastracci dello studio Mpm Legal, segna un punto di svolta fondamentale nella protezione dell'identità artistica e umana contro le insidie dell' intelligenza artificiale .

A differenza del diritto d'autore tradizionale gestito dalla Siae, che protegge la composizione musicale, il marchio sonoro tutela la capacità di una voce di identificare immediatamente un individuo, rendendola di fatto un'impronta digitale inconfondibile.

Tutela

La decisione di Ferreri giunge in una fase storica in cui i software di AI sono in grado di clonare tonalità e inflessioni in pochi minuti, creando contenuti sintetici mai realmente registrati dall'artista. Secondo l'avvocato Mastracci, la voce rappresenta oggi un asset immateriale dal valore economico e comunicativo enorme, e la sua registrazione costituisce una frontiera moderna per contrastare utilizzi non autorizzati e riproduzioni fraudolente.

Il caso di Giusy Ferreri si inserisce in un percorso di tutela dell'identità già avviato in Italia dal doppiatore Luca Ward e seguito a livello internazionale da star del calibro di Taylor Swift. Con questo atto, l'artista definisce un nuovo standard giuridico per il branding artistico nell'era digitale, blindando la propria riconoscibilità contro ogni forma di imitazione tecnologica.