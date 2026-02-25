Sanremo 2026, stasera premio per Leali e altri due bresciani sul palco

Nel corso della conferenza stampa del mezzogiorno del settantaseiesimo Festival di Sanremo è stata annunciata la suddivisione degli artisti che si esibiranno tra mercoledì e giovedì. In ciascuna delle quattro serate canteranno 15 dei 30 artisti in gara, più le quattro nuove proposte. Gli altri 15 big torneranno invece sul palco giovedì.

Bresciani su palco

Il bresciano PeeJay Gaffurini - © www.giornaledibrescia.it

Quella di oggi, mercoledì, sarà una serata molto bresciana, ma non canterà Francesco Renga, messo in cartellone giovedì. Il cantante Fausto Leali riceverà un premio alla carriera. Sarà sul palco anche il nostro concittadino Andrea Ravelli, guida dell’atleta paralimpico Giacomo Bertagnolli (si parlerà proprio di Olimpiadi e Paralimpiadi). Ci sarà spazio anche per il gussaghese Paolo PeeJay Gaffurini, col progetto dello Special Festival dedicato ai ragazzi con disabilità cognitiva.

La suddivisione degli artisti

Oggi, mercoledì, ma non in ordine cronologico d’uscita, si esibiranno: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini,Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, Lda & Aka 7, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso.

Questo significa che giovedì canteranno: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassman, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

Ascolti

La prima serata del Festival, dal punto di vista degli ascolti, è stata al di sotto delle aspettative. Gli ascolti sono risultati fortemente in calo rispetto alla prima puntata di un anno fa. Sono infatti passati dal 65.3% di share al 58%. Se ne parlerà nella conferenza stampa di mezzogiorno. Di seguito il comunicato ufficiale della Rai.

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

«Il Festival sta bene, comunque – afferma il direttore artistico Carlo Conti –. Si tratta del quarto miglior risultato dal 1997 a oggi. Non ho battuto me stesso rispetto allo scorso anno, ma avevo detto che non mi sarei abbattuto». I co-conduttori saranno Lillo Petrolo, Pilar Fogliati e Achille Lauro.