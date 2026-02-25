Giornale di Brescia
Sanremo 2026, stasera premio per Leali e altri due bresciani sul palco

Daniele Ardenghi
PeeJay Gaffurini e la guida paralimpica Andrea Ravelli nello show della seconda serata: la suddivisione degli artisti in due gruppi
Fausto Leali riceverà un premio alla carriera - Foto New Reporter Favretto
Fausto Leali riceverà un premio alla carriera - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Nel corso della conferenza stampa del mezzogiorno del settantaseiesimo Festival di Sanremo è stata annunciata la suddivisione degli artisti che si esibiranno tra mercoledì e giovedì. In ciascuna delle quattro serate canteranno 15 dei 30 artisti in gara, più le quattro nuove proposte. Gli altri 15 big torneranno invece sul palco giovedì.

Il bresciano PeeJay Gaffurini
Il bresciano PeeJay Gaffurini - © www.giornaledibrescia.it

Quella di oggi, mercoledì, sarà una serata molto bresciana, ma non canterà Francesco Renga, messo in cartellone giovedì. Il cantante Fausto Leali riceverà un premio alla carriera. Sarà sul palco anche il nostro concittadino Andrea Ravelli, guida dell’atleta paralimpico Giacomo Bertagnolli (si parlerà proprio di Olimpiadi e Paralimpiadi). Ci sarà spazio anche per il gussaghese Paolo PeeJay Gaffurini, col progetto dello Special Festival dedicato ai ragazzi con disabilità cognitiva.

Oggi, mercoledì, ma non in ordine cronologico d’uscita, si esibiranno: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini,Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, Lda & Aka 7, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso.

Questo significa che giovedì canteranno: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassman, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

  Sanremo, seconda giornata: la conferenza stampa - Foto Ansa
    Sanremo, seconda giornata: la conferenza stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La prima serata del Festival, dal punto di vista degli ascolti, è stata al di sotto delle aspettative. Gli ascolti sono risultati fortemente in calo rispetto alla prima puntata di un anno fa. Sono infatti passati dal 65.3% di share al 58%. Se ne parlerà nella conferenza stampa di mezzogiorno. Di seguito il comunicato ufficiale della Rai.

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

«Il Festival sta bene, comunque – afferma il direttore artistico Carlo Conti –. Si tratta del quarto miglior risultato dal 1997 a oggi. Non ho battuto me stesso rispetto allo scorso anno, ma avevo detto che non mi sarei abbattuto».  I co-conduttori saranno Lillo Petrolo, Pilar Fogliati e Achille Lauro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Festival di Sanremo 2026Fausto LealiAndrea RavellliPaolo Gaffuriniseconda serataSanremo
