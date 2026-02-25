Sanremo, ascolti della prima serata in calo rispetto a un anno fa

Per la prima puntata del Festival di Sanremo gli ascolti sono stati fortemente in calo rispetto alla prima puntata di un anno fa. Sono infatti passati dal 65.3% di share al 58%. Se ne parlerà nella conferenza stampa di mezzogiorno. Di seguito il comunicato ufficiale della Rai.

Il comunicato Rai

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

Leggi anche Sanremo 2026: ecco la Top 5 dopo la prima serata

Lo stesso direttore artistico, ieri, aveva affermato che non si era esaltato per il grande risultato del 2025 e non si sarebbe abbattuto rispetto a dati diversi in negativo per la nuova prima puntata, andata in onda ieri, martedì