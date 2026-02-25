Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo, ascolti della prima serata in calo rispetto a un anno fa

Daniele Ardenghi
I telespettatori che hanno seguito in media la serata di ieri sono stati 9 milioni e 600mila, pari al 58% di share: nel 2025 erano stati 12 milioni 630mila telespettatori
I conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Per la prima puntata del Festival di Sanremo gli ascolti sono stati fortemente in calo rispetto alla prima puntata di un anno fa. Sono infatti passati dal 65.3% di share al 58%. Se ne parlerà nella conferenza stampa di mezzogiorno. Di seguito il comunicato ufficiale della Rai.

Il comunicato Rai

Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

Lo stesso direttore artistico, ieri, aveva affermato che non si era esaltato per il grande risultato del 2025 e non si sarebbe abbattuto rispetto a dati diversi in negativo per la nuova prima puntata, andata in onda ieri, martedì

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026prima seratashareSanremo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario