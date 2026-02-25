Sanremo, chi ha guadagnato più follower dopo la prima serata

Non solo sul palco, non soltanto nelle radio o su Spotify. C’è chi il Festival di Sanremo lo gioca anche su un altro terreno: quello dei social. La rassegna si conferma ogni anno un potente moltiplicatore di visibilità, un acceleratore capace di trasformare una performance di pochi minuti in migliaia di nuovi occhi puntati su un profilo Instagram. Dopo la serata inaugurale, alcuni cantanti registrano un vero e proprio boom di follower.

Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

I numeri

L’effetto è immediato: l’esibizione accende l’attenzione, il pubblico corre a cercare il profilo, commenta, condivide, inizia a seguire. Il salto più grande lo firma Sayf (@sayfmaet), che in circa 12 ore passa da 221.245 a 245.599 follower. Un’impennata di oltre 24mila nuovi seguaci nel giro di una notte, dato che racconta quanto il palco dell’Ariston pesi non solo in termini artistici, ma anche in numeri, engagement e potenziale commerciale. Sul secondo gradino del podio c’è un altro giovanissimo, Samurai Jay (@samuraijay): dai 257.027 follower pre-esibizione ai 276.666 attuali, con un incremento di 19.639 unità. Terza Ditonellapiaga (@ditonellapiaga), che cresce di circa 13mila follower in poche ore, toccando quota 150mila.

Il dominio su Instagram resta comunque nelle mani di Fedez – per motivi ovviamente non solo musicali – con un account che supera i 13,2 milioni di follower. Tra i big, ovvero gli artisti da anni protagonisti all’Ariston e già fortissimi sui social, spicca Arisa, che in una sola notte incrementa il proprio profilo di quasi 11mila follower, arrivando a 1.401.532. Non è soltanto una gara canora, dunque. È una sfida di percezione, di racconto e di presenza digitale. E già dalla prima serata i numeri iniziano a parlare chiaro.