Dopo cinque concerti sold out al Fabrique di Milano, Rkomi torna in tour nei club italiani e farà tappa anche a Brescia. L'appuntamento è per mercoledì 5 maggio 2027 al Dis_Play del Brixia Forum, con un concerto che ripercorrerà le diverse fasi della carriera dell'artista, dagli esordi ai brani inediti.
La scaletta del tour «Rkomi Live 2027» attingerà ai lavori che hanno segnato il suo percorso musicale, da Daisen Sollen a Io in terra e Ossigeno, fino all'ultimo Ep A Milano Live. Ci sarà spazio anche per le canzoni destinate a confluire nel prossimo album.
A convincere Rkomi a riportare sul palco alcuni dei brani degli esordi è stata proprio la risposta del pubblico durante le cinque serate milanesi.
«Prima di questi concerti al Fabrique facevo un po' fatica a buttarmi dentro alcune canzoni del mio passato, ma oggi le sento più che mai mie», racconta l'artista, che cita tra i brani destinati a rimanere in scaletta La solitudine, Origami, Sul serio, Brr Brr e Oh mama.
I biglietti
I biglietti per il concerto bresciano, organizzato da Cipiesse, saranno in vendita dalle 14 di giovedì 26 novembre sui circuiti TicketOne e Vivaticket. Per informazioni è possibile consultare il sito www.cipiesse-bs.it o telefonare al numero 030 2791881.