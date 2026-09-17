Riecco Bob Sinclar: il re della consolle farà ballare il Garda

Il dj di fama mondiale si esibirà domani al Justme Garda Lake a Lonato. La serata aprirà i battenti alle 23: l’attesa è altissima e i canali di ticketing sono già presi d’assalto

Ilaria Rossi Giornalista 17 settembre 2026 2 ' di lettura

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