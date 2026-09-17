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Riecco Bob Sinclar: il re della consolle farà ballare il Garda

Il dj di fama mondiale si esibirà domani al Justme Garda Lake a Lonato. La serata aprirà i battenti alle 23: l’attesa è altissima e i canali di ticketing sono già presi d’assalto
Ilaria Rossi

Ilaria Rossi

Giornalista

Bob Sinclair
Bob Sinclair

Ci sono artisti da una hit e basta e meteore che sfumano dopo una stagione al Pacha. E poi c’è lui. Lo stesso capello lungo, lo stesso carisma magnetico e un repertorio di hit mondiali che fa ballare tre generazioni. World, Hold On! Bob Sinclar è pronto a riprendersi lo scettro della movida bresciana, grazie ad una nuova incursione sul dancefloor di casa nostra.

L’evento

Appuntamento domani, 18 settembre, in consolle al Justme Garda Lake a Lonato del Garda. Una scelta di location non casuale. Il club di via Lavagnone (storica sede del Sesto Senso) è parte di un gruppo imprenditoriale che ha fatto del divertimento notturno un brand di successo, con sedi anche a Milano e Porto Cervo.

La serata con il leggendario dj francese aprirà i battenti alle 23 e promette di trasformarsi in un vero e proprio viaggio nella storia della musica house e pop, generi che il produttore parigino domina sin dalla fine degli anni Novanta. Ad affiancarlo e scaldare la pista ci sarà una vecchia conoscenza delle consolle bresciane: la serata vedrà infatti come supporter dj Maio, dietro cui si nasconde il discografico Giacomo Maiolini, che definisce Sinclar «brother in beats».

Il legame con Brescia

E appunto non si tratta di una semplice data, ma dell’ennesimo capitolo di una storia d’amore con Brescia. Un legame artistico e umano, nato e cementato negli anni grazie al rapporto profondo che lo lega a Maiolini, fondatore della storica etichetta Time Records. E proprio sotto l’egida del discografico bresciano sono nate alcune delle collaborazioni più iconiche del dj francese. Ma sono soprattutto i suoi live a essere rimasti nel cuore dei bresciani, come il bagno di folla all’Areadocks nel giugno del 2024.

Dai ritmi di Love Generation fino ai remix tributo a Raffaella Carrà, Sinclar unisce un pubblico transgenerazionale. L’attesa in provincia è altissima e i canali di ticketing sono già presi d’assalto. L’ingresso è riservato ai maggiorenni con biglietti a 30 euro. Info: https://justmegardalake.com/

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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