Dopo il rap le ballate d’autore: «In Metanoia racconto il mio cambiamento»

Dal rap alla musica d’autore, partendo da uno dei borghi meno popolosi della Vallecamonica, con Fabrizio De André nel cuore e il mai rinnegato amore per Caparezza, Fabri Fibra, Bassi Maestro e Primo Brown cucito nell’anima. Il percorso di Diego Ghenzi da Paisco Loveno verso un album di cantautorato classico – con tanta cura per le parole, come quelli che (quasi) nessuno fa più, ma che tanto si rimpiangono – avviene nel segno di Faber, ascoltato da bambino consumando i cd di papà, quindi temporaneamente archiviato per costruire un singolare progetto di rime affilate sotto lo pseudonimo Diegodrama, infine ripreso con gli interessi attraverso la tribute band Trio Raffaè e ora anche l’ellepì «Metanoia».
Adagiato su atmosfere deandreiane, il lavoro esce venerdì 13 novembre in formato fisico e digitale. Sarà poi presentato con uno showcase la stessa sera al Teatro Giardino di Breno: sul cui palco il trentaduenne songwriter verrà affiancato da Giorgio Cordini (storico chitarrista di Faber, che ha arrangiato e prodotto il disco, impegnato anche al bouzuki), Alberto Venturini (batteria, percussioni), Max Gabanizza (basso), Roberta Selva (violoncello), Mirela Isaincu (violino), Marco Verni Fonteni (piano, chitarra). Abbiamo parlato con Ghenzi del suo lavoro.
Diego, cosa c’è dietro le dieci tracce di «Metanoia»?
La volontà di raccontare cambiamenti interiori ed esteriori. Non è soltanto una raccolta di canzoni: ho messo in musica un periodo della mia vita e le domande che lo hanno accompagnato. Sono tornato anche su temi e testi già affrontati nella fase rap, riprendendoli con stile musicale differente.
Come ha tenuto insieme, in passato, rap e canzone d’autore?
Con fatica, perché si tratta di modi completamente diversi di scrivere: nel rap quante più parole metti e quanto meglio le incastri, più vieni apprezzato; nel cantautorato accade il contrario, le parole hanno un altro peso. Alla fine ero in mezzo al guado, perché parte del pubblico apprezzava i testi ma non la forma, mentre gli amanti del rap si lamentavano di contenuti troppo densi (ambiente, storia, temi sociali). Resto comunque orgoglioso di quanto prodotto fino al 2018 in quella modalità.
«Metanoia» già nel titolo indica l’idea del cambiamento. È l’evoluzione naturale della sua traiettoria artistica?
È così, ed è stato come ricominciare a camminare, vista la differenza di approccio nella scrittura. Ma dal 2018, quando pubblicai l’ultimo disco rap, sono passati otto anni e molte cose sono effettivamente cambiate dentro e intorno a me. «Metanoia» è un termine a mio parere bellissimo, che racchiude tre significati: uno religioso, uno psicologico, uno linguistico-letterario. In comune hanno il concetto del cambiamento interiore e di sguardo sul mondo, che si riflette nel cambiamento del mondo intorno a noi. Il significato religioso, in particolare, contiene l’idea del riprendere qualcosa per migliorarla, cosa che ho cercato di fare tornando su materie già sviscerate, affrontandole con una maturità diversa.
Oltre a rileggere «Genova», un rap scritto anni fa in omaggio a Faber e trasformato nella ballata «Zena» (una delle vette del disco, secondo me), ha scritto la dolcissima «Figlio» per un pargolo che… non ha! Per quale ragione?
Ho avuto la fortuna di sperimentare varie forme d’amore, ma non quella del genitore, perché io e mia moglie per ora non abbiamo figli. Ho preso a prestito le esperienze positive di alcuni amici. Quando sarò a mia volta padre, capirò se realtà e immaginazione coincidono (sorride, ndr).
Vive di musica?
Da tre anni a questa parte, sì. Facendo una vita semplice, da provinciale di montagna, e cucendo insieme progetti musicali e di teatro-canzone ho potuto lasciare il lavoro negli alberghi cominciato a quindici anni, per dedicarmi completamente alla musica.