Radio Onda d’Urto, via alla Festa con Sick Tamburo e Cara Calma

La Festa di Radio Onda d’Urto si è aperta all’insegna dell’alternative rock. Quello dei Sick Tamburo e dei Cara Calma, i primi a salire sul palco della 34sima edizione della «festa sociale, politica, popolare», che sarà ospitata fino al 22 agosto nell’area di via Serenissima a Brescia. Una festa che quest’anno è dedicata alla memoria di Jean-Luc Stote (omaggiato anche nel manifesto della rassegna) e Renata De Marco, «due grandi amici che non ci sono più», hanno ricordato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione.
Il cartellone
Delle 18 serate dell’edizione di quest’anno, 11 sono a ingresso libero fino alle 20, mentre per le restanti sette è prevista una sottoscrizione dall’apertura dei cancelli alle 19. Il format è quello consolidato: i concerti sul palco centrale durano fino a mezzanotte, poi musica e intrattenimento continuano nei tanti stand della festa. E poi dibattiti, presentazioni di libri, laboratori per adulti e bambini.
Giovedì 6 agosto la musica continua con Noyz Narcos + Marte + Cuta. La sottoscrizione è di 20 euro dalle 19. Questo il programma completo:
- Giovedì 6 agosto – Noyz Narcos + Marte + Cuta. Sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Venerdì 7 agosto – Sarafine + FucksiaSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Sabato 8 agosto – 99 Posse + Asian Dub Foundation. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Domenica 9 agosto – Casino Royale + Ellie Cottino & Sista Sofy. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 10 agosto – Marlene Kuntz + Delta V. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Martedì 11 agosto – Ernia + BebaSottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Mercoledì 12 agosto – Good Riddance + Adolescents + Riccobellis. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 13 agosto – Caparezza con “Orbit Orbit Tour”Biglietto Siae: 33 euro, direttamente ai cancelli della Festa la sera stessa
- Venerdì 14 agosto – Discharge + Speedgoat + Oh DiE!. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Sabato 15 agosto – Eric Sardinas + WaylozSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Domenica 16 agosto – Cisco + Giangilberto Monti. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 17 agosto – Diss Gacha + Latrelle + Ayo Mich + Dmoha + OT FlameSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Martedì 18 agosto – Ministri + Bee Bee SeaSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Mercoledì 19 agosto – Ensi + Nerone + Dani Faiv + Liffe + Arcobaledo + Barra 1. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 20 agosto – Subsonica con “Terre Rare Tour” + TäraBiglietto Siae: 25 euro, prevendite disponibili o in cassa la sera stessa
- Venerdì 21 agosto – The Zen Circus + Viadellironia + AymaraSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Sabato 22 agosto – Alborosie & Shengen Clan. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20