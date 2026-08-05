Giornale di Brescia
Abbonati
Musica
Cultura
Musica

Radio Onda d’Urto, via alla Festa con Sick Tamburo e Cara Calma

La 34 edizione della rassegna «sociale, politica e popolare» ha preso il via con le sonorità «alternative rock» delle due band. Fino al 22 agosto concerti e dibattiti nell’area feste di via Serenissima a Brescia
SPETTACOLI BRESCIA FESTA DI RADIO ONDA D’URTO 2026 SICK TAMBURO NELLA FOTO MOMENTI DEL CONCERTO 05-08-2025 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
Fotogallery
12 foto
I Sick Tamburo e i Cara Calma alla Festa di Radio Onda d'Urto

La Festa di Radio Onda d’Urto si è aperta all’insegna dell’alternative rock. Quello dei Sick Tamburo e dei Cara Calma, i primi a salire sul palco della 34sima edizione della «festa sociale, politica, popolare», che sarà ospitata fino al 22 agosto nell’area di via Serenissima a Brescia. Una festa che quest’anno è dedicata alla memoria di Jean-Luc Stote (omaggiato anche nel manifesto della rassegna) e Renata De Marco, «due grandi amici che non ci sono più», hanno ricordato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione.

Il cartellone

Delle 18 serate dell’edizione di quest’anno, 11 sono a ingresso libero fino alle 20, mentre per le restanti sette è prevista una sottoscrizione dall’apertura dei cancelli alle 19. Il format è quello consolidato: i concerti sul palco centrale durano fino a mezzanotte, poi musica e intrattenimento continuano nei tanti stand della festa. E poi dibattiti, presentazioni di libri, laboratori per adulti e bambini.

SPETTACOLI BRESCIA FESTA DI RADIO ONDA D’URTO 2026 NELLA FOTO MOMENTI DELLA FESTA 05-08-2025 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
Fotogallery
10 foto
La prima serata della Festa di Radio Onda d'Urto 2026

Giovedì 6 agosto la musica continua con Noyz Narcos + Marte + Cuta. La sottoscrizione è di 20 euro dalle 19. Questo il programma completo:

  • Giovedì 6 agosto – Noyz Narcos + Marte + Cuta. Sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
  • Venerdì 7 agosto – Sarafine + FucksiaSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Sabato 8 agosto – 99 Posse + Asian Dub Foundation. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
  • Domenica 9 agosto – Casino Royale + Ellie Cottino & Sista Sofy. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Lunedì 10 agosto – Marlene Kuntz + Delta V. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
  • Martedì 11 agosto – Ernia + BebaSottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
  • Mercoledì 12 agosto – Good Riddance + Adolescents + Riccobellis. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Giovedì 13 agosto – Caparezza con “Orbit Orbit Tour”Biglietto Siae: 33 euro, direttamente ai cancelli della Festa la sera stessa
  • Venerdì 14 agosto – Discharge + Speedgoat + Oh DiE!. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
  • Sabato 15 agosto – Eric Sardinas + WaylozSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Domenica 16 agosto – Cisco + Giangilberto Monti. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Lunedì 17 agosto – Diss Gacha + Latrelle + Ayo Mich + Dmoha + OT FlameSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
  • Martedì 18 agosto – Ministri + Bee Bee SeaSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
  • Mercoledì 19 agosto – Ensi + Nerone + Dani Faiv + Liffe + Arcobaledo + Barra 1. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
  • Giovedì 20 agosto – Subsonica con “Terre Rare Tour” + TäraBiglietto Siae: 25 euro, prevendite disponibili o in cassa la sera stessa
  • Venerdì 21 agosto – The Zen Circus + Viadellironia + AymaraSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
  • Sabato 22 agosto – Alborosie & Shengen Clan. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Festa di Radio Onda d'UrtoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...