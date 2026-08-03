Festa di Radio Onda d’Urto, il programma dell’edizione 2026

Un festival musicale, ma anche una «festa sociale, politica, popolare», che quest’anno è «dedicata alla memoria di due grandi amici che non ci sono più: Jean-Luc Stote (come esplicitato già nel manifesto, ndr) e Renata De Marco». Michele Borra e Giulia Ferrari, redattori dell’emittente antagonista, nella conferenza stampa durante la quale è stata presentata la 34esima Festa di Radio Onda d’Urto – che si svolgerà dal 5 al 22 agosto presso l’area dedicata di via Serenissima, a Brescia – hanno voluto rimarcare lo spirito che anima la kermesse e le sue caratteristiche salienti, aggiungendo: «La festa è la principale fonte di (auto)finanziamento per la radio, la cui presenza riteniamo fondamentale, ancor più in questo difficile momento storico. Ci consente un anno di trasmissioni senza pubblicità commerciale né sponsor privati. Tutti i volontari (oltre 700, ndr), e tutti coloro che partecipano alle serate, contribuiscono in maniera decisiva a questo risultato».
Ma sottolineano pure un altro aspetto: «Sappiamo di essere un punto di riferimento per le fasce meno abbienti della popolazione, e nonostante la vita sia sempre più cara, vogliamo che chiunque possa passare una serata tra musica, approfondimenti culturali, svago e cibo. Ciò che spiega perché cerchiamo di tenere i prezzi più bassi possibile, offrendo un contenitore con 11 serate che hanno l’accesso libero fino alle ore 20, e solo 7 in cui la sottoscrizione d’ingresso è richiesta dalle 19».
La musica
Festa Radio è «un mondo che contiene tanti mondi» e da sempre vi gioca un ruolo fondamentale la musica, che anche in questa edizione fa la parte del leone: fino a mezzanotte circa sul palco centrale, quindi negli spazi più raccolti delle diverse tende.
I big sono senz’altro il magnifico folletto dell’hip hop Caparezza (fresco vincitore della Targa Tenco per «Orbit Orbit», miglior disco dell’anno; per il suo concerto, eccezionalmente, l’apertura verrà anticipata alle 18 per chi già ha acquistato il biglietto in prevendita), la band di rock alternativo dei Subsonica, i rapper Noyz Narcos ed Ernia. C’è poi spazio per tutti i generi musicali apprezzati all’ombra del Gatto Nero (che è il simbolo storico dell’emittente): il punk dei californiani Good Riddance e Adolescents, il furioso metal venato di hardcore dei britannici Discharge, il blues di un virtuoso della chitarra resofonica come Eric Sardinas; e, ancora, l’alt-rock rock made in Italy di Ministri, Marlene Kuntz, Sick Tamburo, Zen Circus e Viadellironia, il reggae di Alborosie e il dub/rocksteady dei Casino Royale (un grande ritorno, il loro), il techno-pop di Sarafine, il cantautorato di Cisco e Giangilberto Monti.
E si punta anche sull’ «usato sicuro» rappresentato dai 99 Posse e degli Asian Dub Foundation, realtà che da queste parti attirano sempre grandi folle. Senza dimenticare rap e trap, i generi più seguiti dai giovanissimi: ai due giganti del rhythm and poetry sopra citati, si aggiungono tra gli altri Fucksia, Diss Gacha, Latrelle, Ensi e Nerone.
Ma ci sono, come di consueto, presentazioni di libri (in due diversi orari), dibattiti, laboratori per adulti e bambini.
Il programma
- Mercoledì 5 agosto – Sick Tamburo + Cara Calma. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 6 agosto – Noyz Narcos + Marte + Cuta. Sottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Venerdì 7 agosto – Sarafine + FucksiaSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Sabato 8 agosto – 99 Posse + Asian Dub Foundation. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Domenica 9 agosto – Casino Royale + Ellie Cottino & Sista Sofy. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 10 agosto – Marlene Kuntz + Delta V. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Martedì 11 agosto – Ernia + BebaSottoscrizione: 20 euro dalle ore 19
- Mercoledì 12 agosto – Good Riddance + Adolescents + Riccobellis. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 13 agosto – Caparezza con “Orbit Orbit Tour”Biglietto Siae: 33 euro, direttamente ai cancelli della Festa la sera stessa
- Venerdì 14 agosto – Discharge + Speedgoat + Oh DiE!. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20
- Sabato 15 agosto – Eric Sardinas + WaylozSottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Domenica 16 agosto – Cisco + Giangilberto Monti. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Lunedì 17 agosto – Diss Gacha + Latrelle + Ayo Mich + Dmoha + OT FlameSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Martedì 18 agosto – Ministri + Bee Bee SeaSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Mercoledì 19 agosto – Ensi + Nerone + Dani Faiv + Liffe + Arcobaledo + Barra 1. Sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20
- Giovedì 20 agosto – Subsonica con “Terre Rare Tour” + TäraBiglietto Siae: 25 euro, prevendite disponibili o in cassa la sera stessa
- Venerdì 21 agosto – The Zen Circus + Viadellironia + AymaraSottoscrizione: 10 euro dalle ore 19
- Sabato 22 agosto – Alborosie & Shengen Clan. Sottoscrizione: 10 euro dalle ore 20