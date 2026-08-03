Festa di Radio Onda d’Urto, il programma dell’edizione 2026

Dal 5 al 22 agosto a Brescia la 34esima edizione della Festa di Radio Onda d’Urto, dedicata alla memoria di Jean-Luc Stote e Renata De Marco. Sul palco Caparezza, Subsonica, Noyz Narcos, Ernia, Alborosie, 99 Posse e molti altri, accanto a dibattiti, libri e laboratori

Enrico Danesi 03 agosto 2026 4 ' di lettura

Caparezza sul palco di Radio Onda d’Urto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Festa di Radio Onda d'UrtoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...