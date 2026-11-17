Non è venuta troppo spesso, dalle nostre parti. Ma stasera Noemi approda a Brescia in pompa magna, esibendosi al Teatro Grande a favore del Comitato Lombardia di Fondazione Airc, impegnato nel sostegno alla ricerca sul cancro (inizio concerto alle 21, ultimissimi biglietti disponibili su Vivaicket o in cassa, a partire da 40 euro).
Forte di dieci album, che le hanno fruttato 18 dischi di platino e quattro d’oro, a fine maggio l’artista romana ha lanciato un nuovo brano di successo, «Tu cosa fai questa sera»: lo interpreterà nel concerto bresciano, con le hit di una carriera pop avviata nel 2009. E chissà che non faccia ascoltare in anteprima al pubblico del massimo cittadino anche «Le cose che non dico», il nuovo singolo in uscita venerdì. La cantante ha risposto ad alcune domande.
Noemi, la stagione estiva è stata intensa e l’ha portata a confrontarsi anche con situazioni inaspettate…
È stata un’estate molto intensa, che porterò con me. Non mi sono fatta mancare nemmeno un piccolo incidente di percorso (una caduta sul palco, ndr), che mi ha costretta a fermarmi e poi a trovare un modo nuovo di stare sul palco! Per alcune date mi sono esibita seduta, una condizione a cui non ero abituata: di solito vivo molto il concerto anche attraverso il movimento, il corpo, il rapporto fisico con il pubblico. Ho scoperto che si può arrivare alle persone in tanti modi, anche attraverso lo sguardo, una parola, una sfumatura della voce.
Il Noemi Live 2026 prosegue nei teatri, proprio a partire dal concerto al Teatro Grande di Brescia. Cosa cambia rispetto ai concerti all’aperto?
Le date estive hanno un’energia particolare, sono legate alle piazze, ai festival, a un contatto spontaneo con il pubblico. Il teatro, invece, ha una dimensione più raccolta: c’è un ascolto molto attento, una vicinanza speciale, e ogni sfumatura trova il suo spazio. Mi piace questa alternanza, perché mi permette di vivere le canzoni ogni volta da una prospettiva nuova. Anche i brani che fanno parte della mia storia possono raccontare qualcosa di diverso, a seconda del momento in cui li canto e delle persone che ho davanti.
Questo live è speciale, a favore del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC. Che valore ha salire sul palco in un’occasione come questa?
Sono felice e onorata di mettere la mia musica al servizio di una causa così importante. Il nostro lavoro ci dà la possibilità di utilizzare la voce e la visibilità che abbiamo per accendere l’attenzione su temi che riguardano tutti: mi piace pensare che la musica possa diventare un’occasione per sentirsi parte di qualcosa e fare la differenza nella vita di qualcuno. La ricerca scientifica è fondamentale, e sostenere chi ogni giorno lavora per trovare nuove risposte e nuove possibilità di cura è un gesto concreto, che può fare la differenza.
Ha una formazione accademica legata al cinema ed esperienze post scolastiche come sceneggiatrice e regista di corti e programmi tv. L’ambito cinetelevisivo è, oggi, solo un divertissement estemporaneo?
Non lo considero affatto un capitolo chiuso. Il cinema è stato una parte importante della mia formazione e continua a incuriosirmi. Mi piace studiare, imparare, mettermi alla prova in linguaggi diversi: è una cosa che fa parte del mio carattere, anche fuori dal lavoro. Le esperienze fatte, dalla televisione alla recitazione, mi hanno lasciato tanto e permesso di scoprire aspetti di me che magari non conoscevo. La musica resta il mio centro, il luogo in cui mi riconosco di più, ma non vorrei mai smettere di esplorare e non mi piace mettere confini a priori: se dovesse arrivare una storia in cui sentirmi coinvolta, la prenderei senz’altro in considerazione.