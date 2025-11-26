Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Noemi: «Canto la nostalgia di un tempo più lento, la musica è carezza»

Enrico Danesi
La cantante fa tappa venerdì al Dis_Play in città con il tour intitolato all’ultimo album, «Nostalgia indoor»
Noemi durante il Nostalgia tour indoor
Noemi durante il Nostalgia tour indoor

Approda a Brescia il «Nostalgia Indoor Tour» di Noemi, dal titolo dell’ultimo album della cantante romana (all’anagrafe Veronica Scopelliti). L’artista sarà venerdì 28 novembre, alle 21, al Dis_Play del Brixia Forum (disponibili biglietti di 2ª platea e di tribuna non numerata, a 50 e 35 euro + prevendita; info www.cipiesse-bs.it). Con 7 album in 16 anni di carriera, 18 dischi di platino e 4 d’oro, Noemi ha allestito uno spettacolo che punta su una dimensione visiva fortemente innovativa, con sc

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario