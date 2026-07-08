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Negrita e Joan Thiele pronti ad accendere il Water Music Festival

Sei appuntamenti al comprensorio Pontedilegno-Tonale per una rassegna che unisce musica, natura e sensibilizzazione sul valore delle risorse idriche alpine
Giuliana Mossoni
Il lago di Valbiolo sarà al centro della manifestazione
Il lago di Valbiolo sarà al centro della manifestazione

La musica dal vivo si prepara e tornare in quota: dall’11 luglio al 22 agosto il comprensorio Pontedilegno-Tonale ospita la sesta edizione del Water music festival, la rassegna nata per sensibilizzare sul valore e la fragilità delle risorse idriche alpine. Si tratta di un cartellone di sei appuntamenti, che avrà come filo conduttore l’acqua, una risorsa preziosissima per la montagna e tema centrale del festival.

A filo d’acqua

Il lago di Valbiolo al Tonale sarà di nuovo al centro della manifestazione, per la presenza, sino al 6 settembre, della passerella galleggiante, che consentirà ai visitatori di camminare «a filo d’acqua» a oltre duemila metri di quota, con vista sulle montagne della Presanella e dei Monticelli.

Con la passerella galleggiante si potrà camminare a filo d'acqua
Con la passerella galleggiante si potrà camminare a filo d'acqua

Nell’estate 2026, a causa dei lavori di sostituzione della seggiovia Valbiolo, il lago sarà raggiungibile solo a piedi (le auto possono essere lasciate al parcheggio della seggiovia, proseguendo a piedi verso l’Ospizio San Bartolomeo e poi lungo la strada sterrata fino al lago).

Il programma

L’apertura è in programma sabato al centro eventi Adamello di Vezza d’Oglio con il Rossella Cappadone Quartet e «The timeless collection», viaggio nel pop-rock internazionale, mentre il sabato successivo il festival si sposterà al laghetto di Valbione, a Ponte di Legno, con Chicco Allotta ed Enrico Santangelo e il progetto «Beepolar - The italian songbook».

Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto dei Negrita, domenica 26 luglio al lago di Valbiolo, dove sarà proposto il format acustico «Talk & Live», alternando successi storici e brani dell’ultimo album. A seguire, il 2 agosto, sempre al Valbiolo, spazio al primo «Water music party - Rock music & beer», maratona gratuita dalle 12 alle 17 con Mastershake, Jackie Rose e Teo e le Veline grasse.

La cantante Joan Thiele
La cantante Joan Thiele

Ultimi appuntamenti l’8 agosto con Joan Thiele, che porterà in quota il suo universo pop-sperimentale, e il 22 agosto ai laghetti di San Leonardo a Vermiglio, con «Water Music Party - Rock&eace» insieme ai Los Locos Armando’s (Gli eventi di Vezza, Ponte, Vermiglio e i due Water music party sono a ingresso libero, i concerti di Negrita e Joan Thiele sono a pagamento (biglietti su TicketOne e biglietterie del comprensorio).

In crescita

«Water music festival continua a crescere perché riesce a coniugare una proposta artistica di qualità e un messaggio che riguarda tutti – dice Michele Bertolini, direttore del consorzio Ponte-Tonale –. La musica crea emozioni e stimola riflessioni, ricordando quanto l’acqua sia preziosa per la montagna e per le comunità».

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