Negrita e Joan Thiele pronti ad accendere il Water Music Festival

La musica dal vivo si prepara e tornare in quota: dall’11 luglio al 22 agosto il comprensorio Pontedilegno-Tonale ospita la sesta edizione del Water music festival, la rassegna nata per sensibilizzare sul valore e la fragilità delle risorse idriche alpine. Si tratta di un cartellone di sei appuntamenti, che avrà come filo conduttore l’acqua, una risorsa preziosissima per la montagna e tema centrale del festival.
A filo d’acqua
Il lago di Valbiolo al Tonale sarà di nuovo al centro della manifestazione, per la presenza, sino al 6 settembre, della passerella galleggiante, che consentirà ai visitatori di camminare «a filo d’acqua» a oltre duemila metri di quota, con vista sulle montagne della Presanella e dei Monticelli.
Nell’estate 2026, a causa dei lavori di sostituzione della seggiovia Valbiolo, il lago sarà raggiungibile solo a piedi (le auto possono essere lasciate al parcheggio della seggiovia, proseguendo a piedi verso l’Ospizio San Bartolomeo e poi lungo la strada sterrata fino al lago).
Il programma
L’apertura è in programma sabato al centro eventi Adamello di Vezza d’Oglio con il Rossella Cappadone Quartet e «The timeless collection», viaggio nel pop-rock internazionale, mentre il sabato successivo il festival si sposterà al laghetto di Valbione, a Ponte di Legno, con Chicco Allotta ed Enrico Santangelo e il progetto «Beepolar - The italian songbook».
Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto dei Negrita, domenica 26 luglio al lago di Valbiolo, dove sarà proposto il format acustico «Talk & Live», alternando successi storici e brani dell’ultimo album. A seguire, il 2 agosto, sempre al Valbiolo, spazio al primo «Water music party - Rock music & beer», maratona gratuita dalle 12 alle 17 con Mastershake, Jackie Rose e Teo e le Veline grasse.
Ultimi appuntamenti l’8 agosto con Joan Thiele, che porterà in quota il suo universo pop-sperimentale, e il 22 agosto ai laghetti di San Leonardo a Vermiglio, con «Water Music Party - Rock&eace» insieme ai Los Locos Armando’s (Gli eventi di Vezza, Ponte, Vermiglio e i due Water music party sono a ingresso libero, i concerti di Negrita e Joan Thiele sono a pagamento (biglietti su TicketOne e biglietterie del comprensorio).
In crescita
«Water music festival continua a crescere perché riesce a coniugare una proposta artistica di qualità e un messaggio che riguarda tutti – dice Michele Bertolini, direttore del consorzio Ponte-Tonale –. La musica crea emozioni e stimola riflessioni, ricordando quanto l’acqua sia preziosa per la montagna e per le comunità».