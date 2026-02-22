Olimpiadi, alla cerimonia conclusiva Joan Thiele con Roberto Bolle
Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina a Verona c’è anche Brescia. Joan Thiele ha infatti accompagnato il ballerino Roberto Bolle cantando «Il mondo», celebre brano di Jimmy Fontana.
L'étoile italiano ha eseguito una sequenza aerea incarnando la goccia primordiale: è la prima volta che realizza una performance aerea.
A Sanremo
La cantautrice bresciana settimana prossima salirà sul placo dell’Ariston al fianco di Nayt nella serata duetti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. I due canteranno «La canzone dell’amore perduto» di Fabrizio De André.
