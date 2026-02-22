Giornale di Brescia
Abbonati
Sport

Olimpiadi, alla cerimonia conclusiva Joan Thiele con Roberto Bolle

La cantautrice bresciana ha interpretato «Il mondo» di Jimmy Fontana per accompagnare l’étoile
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi
    Joan Thiele con Roberto Bolle alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina a Verona c’è anche Brescia. Joan Thiele ha infatti accompagnato il ballerino Roberto Bolle cantando «Il mondo», celebre brano di Jimmy Fontana.

L'étoile italiano ha eseguito una sequenza aerea incarnando la goccia primordiale: è la prima volta che realizza una performance aerea.

A Sanremo

La cantautrice bresciana settimana prossima salirà sul placo dell’Ariston al fianco di Nayt nella serata duetti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. I due canteranno «La canzone dell’amore perduto» di Fabrizio De André.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Joan ThieleRoberto BolleVerona
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario