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Wilma De Angelis, addio alla regina della tv che cantava «Patatina»

Cantante, attrice e conduttrice, aveva 96 anni. L’annuncio della famiglia via social
Wilma De Angelis si è spenta a Milano
Wilma De Angelis si è spenta a Milano

Addio a Wilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni, circondata dall’affetto della famiglia. «Le tue canzoni, la tua simpatia e il tuo sorriso ci scalderanno per sempre il cuore», ha scritto sui social il nipote Fabio.

Nata a Milano l’8 aprile 1930, aveva esordito nei locali milanesi prima di intraprendere la carriera discografica. Nel 1959 il debutto al Festival di Sanremo, al quale avrebbe partecipato nove volte. Tra i suoi successi più celebri «Nessuno», «Patatina» e «Casetta in Canadà».

Negli anni Settanta, grazie all’incontro con Paolo Limiti, aveva avviato una fortunata carriera televisiva, diventando uno dei volti più amati dei programmi di cucina con «Telemenù», «Sale, pepe e fantasia» e «A pranzo con Wilma». Aveva inoltre pubblicato libri di ricette e recitato in film e fiction.

Sempre ironica e vivace, aveva saputo conquistare anche le nuove generazioni: nel 2010 aveva sorpreso il pubblico interpretando «Dimmi di sì», versione italiana di Bad Romance di Lady Gaga. Un’artista dalla carriera lunga e versatile, rimasta nel cuore degli italiani per la sua simpatia e la contagiosa gioia di vivere.

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