Legno di Marone e ottone da Lumezzane per i premi Billboard

Ai «Billboard Women in Music» Brescia c’era. Non solo perché l’iconica rivista di settore ha premiato la bresciana Marta Salogni, 34 anni, come produttrice musicale dell’anno. Ma anche perché i 13 trofei distribuiti durante la serata di gala che si è svolta nei giorni scorsi al teatro Manzoni di Milano sono stati progettati e realizzati dalla Isinnova (ceo e founder l’ingegner Cristian Fracassi) con il legno proveniente da Marone e le lastre di ottone arrivate da Lumezzane.

Leggi anche Per Billboard la bresciana Marta Salogni è la producer dell’anno

La serata, condotta da Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, ha visto la premiazione di star come Anna (Woman Of The Year), Gaia (Hitmaker Of The Year by Radio 105) e BigMama (Breakthrough). Tra le artiste che non erano presenti e verranno raggiunte a casa dai trofei «made in Brescia» ci sono Laura Pausini ed Elodie.