La Vittoria Alata regala le protesi ai mutilati in Ucraina

Cultura, sostenibilità e sociale, uniti dalla Vittoria Alata. È il progetto di Isinnova, che in collaborazione con Fondazione Brescia Musei ha riprodotto la statua simbolo di Brescia in un numero limitato di copie, di vari colori e dimensioni in materiali di recupero stampate in 3D, per finanziare la realizzazione di protesi per gambe per i mutilati in Ucraina (progetto «Letizia») e la creazione di dispositivi per pazienti con tumori ginecologici.

Il progetto di «Vittoria Alata - RiciclArt» era cominciato a settembre 2023, con una riproduzione di 5 metri in corso Zanardelli e altre più piccole usate come premi a Futura Expo, alcune anche al concorso per i bilanci di sostenibilità di Giornale di Brescia, Camera di Commercio e Confindustria Brescia. Quando poi sono arrivate richieste dagli istituti ospedalieri di Pavia Centro Cnao, Maugeri e San Matteo per sviluppare un sistema per rendere di nuovo elastico il tessuto uterino di pazienti operate per tumori e dalla onlus bresciana InterMed per produrre protesi di gambe per l’Ucraina, si è rimessa in gioco la Vittoria: «Con Fondazione Brescia Musei abbiamo creato un numero limitato di copie da vendere, ognuna a un prezzo diverso, che sale man mano si riduce il loro numero - ha spiegato il fondatore di Isinnova Cristian Fracassi -. Ad oggi abbiamo raccolto 30-40mila euro».

Copie e prezzi

Ogni statua, i cui prezzi variano da 250 a 8mila euro, è un pezzo unico, con un tag Nfc con un codice identificativo: sono state messe in commercio 500 copie da 30 cm, 50 da 60, 10 da 90, 50 col solo volto, 5 da 1 metro e 5 da 1 metro e 10. Parte delle vendite finanzierà infine le attività di Fondazione Brescia Musei: «È una storia che mette assieme il patrimonio culturale, l’intelligenza visionaria di un’impresa e la generosità con l’obiettivo di creare impatto sociale e culturale», ha detto il direttore Stefano Karadjov. È ancora possibile acquistare delle copie, su isinnovastore.myshopify.com.