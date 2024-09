Per Billboard la bresciana Marta Salogni è la producer dell’anno

La bresciana Marta Salogni, 34 anni, è la produttrice musicale dell’anno. A decretarlo sono i Billboard Women in Music, i premi alle professioniste della musica assegnati dall’iconica rivista di settore, che sono approdati per la prima volta in Europa grazie a Billboard Italia.

Il gala di consegna dei riconoscimenti si è tenuto ieri al teatro Manzoni di Milano. «La producer e ingegnere del suono ci rende orgogliosi nel mondo della musica a livello globale – si legge nelle motivazioni del premio –. Protagonista delle produzioni internazionali: Björk, Depeche Mode, Animal Collective e Bon Iver sono solo alcuni degli artisti che hanno avuto il piacere di averla in cabina di regia».

La prima edizione europea, prodotta da Vivo Concerti e condotta da Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, celebra le artiste italiane e ha visto protagoniste durante la serata al Manzoni: Anna, che ha vinto il premio Woman Of The Year, Gaia che ha ricevuto il premio Hitmaker Of The Year by Radio 105, e BigMama, con il premio Breakthrough.

Ad esibirsi per il pubblico in sala sono state Gaia, con un medley dei suoi successi, Federica Abbate, premiata come Songwriter Of The Year e le cantautrici Ariete e Bu Cuaron. Non erano presenti ma giustificate da impegni di lavoro Laura Pausini premio Icon, Elodie premio Performer Of The Year, Rose Villain premio Impact Of The Year.

Interessanti i premi a figure meno note ma fondamentali come Anfisa Letyago premio DJ Of The Year, Marta Salogni premio Producer Of The Year, Marta Donà premio Manager Of The Year, Sara Potente premio A&R Of The Year e Ramona Tabita premio Stylist by Bellissima.

Dopo il gala, tutti a ballare nel flagship store di Rinascente in Piazza Duomo, animato dai DJ set di Anfisa Letyago e Margherita Grechi e dalle esibizioni di Alexia e Gaia e Tony Effe con la loro hit estiva «Sesso e Samba».