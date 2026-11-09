Josep Solé Coll, organista del Papa: «La nomina arrivata via WhatsApp»

Musicalmente svezzato nel coro di un convento di suore, e convocato via whatsapp a ricoprire l’incarico di primo organista di San Pietro in Vaticano. Il catalano Josep Solé Coll, anche organista per le Celebrazioni liturgiche del Papa, sarà a Verolavecchia il 13 e 14 novembre per una masterclass inserito nel progetto Il Borgo ritrovato, promosso dalla Parrocchia di Monticelli d’Oglio e dall’associazione Parco Gallo, sostenuto da fondazione Cariplo e patrocinato dal Comune (info: orgeventi.monticelli@ gmail.com). Lo abbiamo intervistato prima del suo arrivo.
Maestro, quando è iniziato il suo percorso musicale?
È nato in culla, nel senso che i miei genitori dirigevano un coro in un convento di suore e così sono nato e cresciuto in questo mondo fino a che ho cominciato con il pianoforte, poi ho studiato organo a Barcellona per spostarmi poi a Roma.
Come è diventato organista di San Pietro e del Pontefice?
Stavo studiando per prendere il diploma al Pontificio Istituto di Musica Sacra e lì è accaduto qualcosa di provvidenziale. Il mio predecessore si era ammalato, mi chiamarono per sostituirlo e così, piano piano sono rimasto al suo fianco fino a che è andato in pensione e hanno nominato me. Ero a scuola nella cappella Sistina, stavo facendo le prove, quando mi arrivò un messaggio Whatsapp. Fu una grande emozione. Poi, nel 2021, sono diventato organista del Papa, perché chi mi precedeva andò in pensione. Un passaggio di consegna tradizionale, ma la chiamata del 2018, quella fu provvidenziale.
Cosa comporta avere questi due incarichi a livello tecnico pratico, emotivo e spirituale?
Chiede responsabilità. Quello che facciamo a San Pietro fa scuola, è un fare artistico e spirituale insieme. Dobbiamo lavorare molto e bene per offrire questi saperi e una buona qualità artistica a chi suona e ascolta, e trasmettere la fede con il nostro lavoro di organisti.
Musica liturgica a parte, che genere ama?
La lirica, ho un passato da cantante e accompagnatore lirico, poi ho scelto solo di suonare. Amo l’opera, Wagner, Verdi, Puccini.
A Verolavecchia terrà la masterclass sull’organo Serassi (1789-1837). Cosa insegnerà?
Vorrei mettere le basi sull’accompagnamento liturgico, che non è facile da eseguire perché si deve trovare giusto equilibrio tra chi canta e suona. Poi le basi di armonia tradizionale per accompagnare un canto e l’armonia modale, ispirata al canto gregoriano e medievale. E parlerò di improvvisazione: i tempi della chiesa di oggi non ci permettono di eseguire brani interi, dobbiamo tagliare, improvvisare, e servono le giuste basi per farlo.
Cosa consiglia ai giovani che studiano musica sacra?
Per studiare la musica sacra accanto alla fede c’è la perseveranza e l’adattare la propria vita ai ritmi della chiesa suonando tutte le domeniche, nei giorni festivi. È un modellare la vita sui ritmi della chiesa.
Sarà a Verolavecchia, paese della madre di San Paolo VI Papa. Che effetto le fa?
Ho suonato per Papa Paolo VI quando lo fecero santo, fu un’emozione grande allora e sono certo che lo sarà anche suonare nel paese della madre di papa Montini.