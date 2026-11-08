J-Ax dissacra D’Annunzio: il «Vate» bersaglio dello show al Clerici

Dal web al teatro, mantenendo un’identità profondamente dissacrante: è il percorso di «Non Aprite Quel Teatro», in scena in un Teatro Clerici gremito. Alla base di tutto c’è il celebre «Non Aprite Quella Podcast», che a partire dal gennaio 2022 ha catturato un vasto pubblico su Spotify e poi su altre piattaforme, con la rilettura in chiave goliardica e da divieto ai minori di quelle che un tempo venivano definite «storie di cronaca nera», e oggi crime, le quali esercitano un’attrattiva irresistibile per un pubblico prevalentemente giovane. Che infatti ha accolto i propri beniamini con calore, messaggi d’amore urlati a squarciagola e una chiara disponibilità alla risata, a prescindere.
Al Clerici
A Brescia stasera è andata in scena la versione teatrale del format di cui sono protagonisti i rapper J-Ax (aka Alessandro Aleotti) e Pedar (all’anagrafe: Daniele Del Pace), insieme al giornalista televisivo Matteo Lenardon. Un trio eterogeneo che però si integra bene, muovendo da background differenti che trovano una sintesi nella satira beffarda.
La versione dal vivo riprende il mood ampiamente sperimentato in forma audio o video, seppuer senza gran ritmo, con Lenardon che gestisce un approccio ostentatamente documentato (con tanto di citazione di fonti), mentre Pedar in veste da guastatore si occupa delle incursioni sguaiate e J-Ax (ideatore dello show) indossa i panni dell’ignorante perspicace, votato a una lettura sinteticamente alternativa rispetto a quella più aulica (si fa per dire) del conduttore, con i due artisti che a tratti si dedicano a siparietti musicali e danzanti, accompagnati da filmati in modalità cartoon. La scenografia ricrea un ambiente tra il radiofonico e il cattedratico, con un grande tavolo a cui sono accomodati i tre, mentre ai lati ci sono lapidi che ne riportano i nomi e corone floreali a corredo.
Bersaglio su D’Annunzio
Il bersaglio di serata - probabilmente in omaggio alla terra bresciana che ospita il trio - è Gabriele D’Annunzio, che com’è noto ai più è morto a Gardone Riviera nel 1938. Più che cronaca nera è cronaca rosa, di costume e bellica, che non risparmia nulla al Vate (già in principio derubricato a «Water», giusto per mettere le cose in chiaro), puntando sugli eccessi conclamati e sulle stravaganze leggendarie di una figura che offre sicuramente il fianco - quasi un secolo dopo la sua scomparsa, in un’epoca completamente diversa - a battute di ogni tipo, alimentate da foto d’archivio che ne mettono in risalto (tra l’altro) la virilità fuori misura.
La presa in giro è di grana oggettivamente grossa e non risparmia l’uomo, il personaggio e nemmeno il letterato, anche se quantitativamente prevalgono le frecciate di tipo sessuale (gioco facile), per ridicolizzare una innegabile retorica (ancor più se valutata con il metro di oggi), che tuttavia andrebbe contestualizzata.
Secondo una scansione cronologica dettata da Lenardon, vengono messi nel mirino episodi, situazioni e (dis)avventure che sarebbero state raccontate da D’Annunzio medesimo, che per sovrappiù si becca del violentatore, del misogino, del fellone, del sanguinario. Dobbiamo andare sulla fiducia, per questo, non conoscendo così dettagliatamente la biografia del Vate. Si sa che la satira non fa sconti e non ammette censure, ma chi scrive - che forse non ha gli strumenti per capire fino in fondo tale modo di attuarla - confessa di non avervi trovato grandi motivi di ilarità.
Per contro, assistere alla becera demolizione di un monumento della letteratura nazionale (piaccia o non piaccia, tale è) senza contenzioso, interpretando ciò che ha scritto senza tener conto che di opera dell’ingegno e della fantasia (in certi casi sublime) si trattava e non di altro, ci pare semplificazione eccessiva. Anche se diverte (abbastanza) la platea.