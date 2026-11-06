Riccardo Sinigallia: «Sul palco con mia moglie, folgorazione di vita»

La barra è da sempre diritta sul lato artistico della musica, e tutto ciò che gli gira attorno è semplicemente qualcosa di più. Cantautore e compositore, Riccardo Sinigallia è forse più noto come produttore, veste nella quale ha seguito gli esordi di Niccolò Fabi e Max Gazzè, cambiato marcia al percorso dei Tiromancino, contribuito al lancio di Coez, Motta, Brunori Sas. In questa fase della sua carriera il musicista romano, classe 1970, gioca tuttavia in famiglia: accompagnato dalla moglie Laura Arzilli (bassista, già nella line-up dei Tiromancino), approda domani al Der Mast di Brescia per il Wonderland Festival, con «A cuor leggero», un concerto intimo che ne ripercorre il repertorio (alle 21.30, in via Carducci 17/e; biglietti da 15 a 22 euro in prevendita sul circuito DoItYourself o al Teatro Idra, presso il Mo.Ca di via Cavour).
Il festival si apre oggi, venerdì, alle 21 all’Idra Teatro del Mo.Ca (via Moretto 78 a Brescia) con il debutto di Alessia Bortolato nello spettacolo «Baci nell’acqua» (sold out, biglietti disponibili per la replica di domenica alle 17.30). Il Festival prosegue poi fino al 29 novembre (programma e info: wonderlandfestival.it). In attesa di sentire Sinigallia in concerto, lo abbiamo intervistato.
Riccardo, è alle prese con un tour familiare?
Chiamarlo tour è forse troppo… È un giro in famiglia, come se fossimo a casa, ma pur sempre con il gusto di provare qualcosa di nuovo. A Brescia ci sarà anche un po’ di elettronica (a creare un impasto con la musica suonata, che è nel dna di Sinigallia, ndr), per movimentare il quadro e andare oltre l’abbinamento voci-chitarra-basso. Suoneremo le canzoni che ho scritto per me, e quelle realizzate con o per altri, tra le quali «La descrizione di un attimo», a cui tengo tantissimo. Ci saranno anche un paio di pezzi che ho condiviso con Filippo Gatti, una cover di Enzo Carella e quasi certamente un omaggio a Dalla attraverso «Com’è profondo il mare», un brano che sembra rinascere nuovo ogni giorno.
Che effetto fa salire sul palco con la compagna di vita?
Gli svantaggi ve li lascio immaginare... (ride, ndr) Parlando seriamente, la folgorazione per Laura è stata tale, e immutato nel tempo il mio sentimento per lei, che vedo solo i vantaggi. È un’artista che stimo e ammiro, nonché il musicista in generale con cui mi sono trovato meglio nella vita. La nostra è una relazione artistica e sentimentale che dura da tanti anni non per costrizione, ma per scelta quotidiana.
Lo show si intitola «A cuor leggero». È tale anche lo stato d’animo con cui lo affrontate?
So che può sembrare una provocazione, ma a cuor leggero è proprio la modalità con cui proponiamo questi concerti, e non da ora. Da anni viviamo un decadimento collettivo dal punto di vista sociale, politico e culturale, lo spirito dell’Occidente ha abbandonato la traiettoria con cui siamo cresciuti. In una fase acuta, in cui quello che ci sta attorno ci appare sempre più deludente, il trovarci insieme in un teatro, con il pubblico, ci sembra un modo bello per elevarci da una realtà poco soddisfacente.
Ha lanciato carriere, ma sembra preferire il dietro le quinte…
Ho costruito negli anni un percorso che mi piace pensare molto artistico e pochissimo votato all’entertainment, anche se in alcuni momenti ho giocoforza avuto a che fare con la televisione e con una maggiore esposizione. Ma fin da bambino sognavo di fare di questa attività qualcosa in cui potere credere sempre, lasciando ai margini il marketing. Se poi ne viene fuori un risultato anche molto popolare, ne sono ovviamente contento, non lo disdegno, ma non lo cerco.