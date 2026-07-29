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È morto Glen Hansard, star del folk-rock e premio Oscar

L’artista irlandese 56enne, che fu al Vittoriale in concerto due anni fa, è rimasto vittima di un incidente di moto in un sobborgo di Dublino
Glen Hansard in concerto al Vittoriale
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Glen Hansard in concerto al Vittoriale

Lutto nel mondo della musica: l'Irlanda – e non solo – piange la scomparsa prematura di Glen Hansard, divenuto celebre nel 2007 come autore della canzone «Falling Slowly», vincitrice del premio Oscar e tratta dal film «Once». L’artista – che due anni fa era stato in concerto al Vittoriale – è morto a 56 anni da un incidente stradale. Hansard, riporta l'Irish Times, è deceduto in seguito a una caduta, dopo aver perso il controllo della sua moto a Lucan, alla periferia di Dublino.

Noto come cantautore e chitarrista, s'era fatto una fama dapprima in patria e quindi all'estero in seno alla band dei Frames e poi anche in veste di solista, diventando uno dei musicisti folk europei più acclamati degli ultimi decenni. Non senza riscuotere successo in Italia, dove avrebbe dovuto far tappa a fine anno nell'ambito di un tour, con 4 concerti.

La biografia

Nato nel 1970 a Ballymum, un sobborgo di Dublino, esordì come musicista di strada proprio nella capitale irlandese. Prima di dar vita ai Frames, gruppo folk rock di cui fu cofondatore e con cui ha continuato a suonare sino alla fine. A poco più di 20 anni era riuscito a sfondare anche al cinema, nella commedia musicale «The Commitments», interpretando un ruolo da protagonista del film e ottenendo un primo successo su scala internazionale.

Impegnato nel sociale, Glen Hansard si era esibito più volte in concerti a sostegno di campagne per i senzatetto ed era divenuto una presenza fissa alla tradizionale kermesse musicale di strada organizzata ogni anno alla vigilia di Natale nella capitale dell'Irlanda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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