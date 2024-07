Il canto ruvido di Glen Hansard che artiglia il cuore

Enrico Danesi

Non era facile per il songwriter e attore irlandese competere con il ricordo di una performance strepitosa come quella di cui fu protagonista nel 2019, sempre al Vittoriale di Gardone Riviera: ma ci è riuscito

2 ' di lettura

Glen Hansard in concerto al Vittoriale - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Appassionanti, Glen Hansard e la sua band, sotto il cielo del Vittoriale a Gardone Riviera, ieri senza stelle. Non era facile per il songwriter e attore irlandese competere con il ricordo di una performance strepitosa come quella di cui fu protagonista nel 2019, sempre nella magione dannunziana: ci si è comunque avvicinato, attraverso un concerto pieno di calore e colori forti, durato due ore abbondanti. Inizia con «Great Weight Is Lifted», blues “sporco” targato The Swell Season, duo che compon