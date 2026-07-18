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In centinaia al Franciacorta Outlet Village per il live di Ermal Meta

Il cantautore ha alternato alcuni suoi brani classici a nuovi pezzi: «Purtroppo i luoghi dove si fa musica sono sempre meno»
Francesca Marmaglio
Il live di Ermal Meta al Franciacorta Outlet Village
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Il live di Ermal Meta al Franciacorta Outlet Village

Il Franciacorta Outlet Village ha accolto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della rassegna «Village Vibes–Parole e Musica»: il concerto di Ermal Meta. Il live che ha regalato al pubblico (centinaia di persone sotto il palco) un viaggio musicale attraverso i grandi successi del cantautore italo-albanese.
Tra un brano e l’altro Ermal Meta ha condiviso aneddoti, riflessioni e storie con l’aiuto del presentatore Francesco Nasti: «Da giovane avevo delle band e mi dispiace che oggi per i giovani non sia più così facile perché i luoghi dove si fa musica sono sempre meno – ha detto Ermal –. È stata una gavetta importante per imparare a gestire il palco. Poi ho fatto l’autore per altri non è stato molto facile subito, perché prima lo facevo per me ed improvvisamente lo devi fare per qualcun altro, quel che scriverai non ti apparterrà. Ho fatto fatica a lasciare le canzoni ad altri, non mi pento, ma è stato complicato».
Non sono mancati i brani più amati del suo repertorio come i successi sanremesi «Non mi avete fatto niente» e «Vietato morire», «Ragazza Paradiso», fino alle canzoni più recenti, e il pubblico ha partecipando cantando con entusiasmo dall’inizio alla fine.
«Una canzone porta con sè dei pericoli la banalità e la fretta di chiuderla, quando magari mancano due frasi e ti accontenti, il rischio è elevato - ha continuato –. Ma le canzoni portano anche disciplina perché magari le lasci lì pensando di tornarci sù, di migliorarle, di provare a fartele piacere: quindi alleni concentrazione, dedizione. Questa cosa mi ha sempre portato a terminare ogni volta i brani, anche se poi non li pubblicavo. In questo modo ho sempre cercato di alzare l’asticella».
Dieci anni di carriera per il cantautore che festeggia con un tour estivo che l’ha portato a celebrare tutti i suoi successi anche attraverso la tappa bresciana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Franciacorta Outlet VillageErmal MetaRodengo Saiano

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