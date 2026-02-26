Sanremo 2026, la classifica Top 5 dopo la seconda serata

La serata numero due del Festival di Sanremo è giunta al termine. Stavolta i cantanti tra i big in gara erano la metà del totale, ossia 15. Anche stavolta viene proposta una classifica provvisoria, parziale e solo relativamente indicativa. Comprende i primi cinque, stavolta votati dalle radio accreditate (tra queste anche la nostra Radio Bresciasette) e dal pubblico da casa. I top five, non in ordine di quantità di preferenze, sono Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini e Ermal Meta.

Le semifinali della categoria Nuove Proposte hanno invece emesso il primo verdetto. Questo giovedì si scontreranno per il titolo Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

E stasera?

Nella terza serata torneranno sul palco il bresciano Francesco Renga, Arisa, Eddie Brock, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele bravi, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale e Tredici Pietro.