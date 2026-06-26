Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
Musica

Renga e Ermal Meta, «Parole e Musica» al Franciacorta Designer Village

I due artisti si esibiranno rispettivamente l’11 e il 18 luglio in due showcase a ingresso gratuito. Intrattenimento dalle 19 a mezzanotte e negozi aperti fino alle 23
Un'edizione passata al Franciacorta Designer Village
Un'edizione passata al Franciacorta Designer Village

Due sere di musica ed emozioni con Francesco Renga ed Ermal Meta. Il primo si esibirà l’11 luglio, il secondo il 18 luglio. È il programma delle serate «Village vibes» al Franciacorta Designer Village, due showcase a ingresso gratuito con la collaudata formula «Parole e Musica», in cui i due artisti alterneranno racconti dalla propria carriera alle loro migliori canzoni. Un viaggio nel quale il pubblico sarà trasportato tra aneddoti, parole e musica, in un format esclusivo di FMedia presentato da Radio Number One.

Gli appuntamenti

I due showcase si terranno su un palco allestito in piazza al Village: saranno a ingresso gratuito (ma contingentato) e inizieranno alle 21. Ma l’intrattenimento comincerà già prima, alle 19, con il sound di Radio Number One, media partner delle serate. E proseguirà anche dopo, fino a mezzanotte, con le sonorità anni Duemila del gruppo Trl 2000.

Durante le due serate anche gli oltre 190 negozi e boutique di Franciacorta Designer Village resteranno aperti, fino alle 23, mentre le ristorazioni fino a mezzanotte.

Frey

«Divertire ed intrattenere i tanti visitatori che scelgono il Franciacorta Designer Village per i propri acquisti è sempre stato un punto di forza del centro, che negli anni si è accreditato con una proposta culturale ed artistica di altissimo livello – afferma Domenico Casagrande, Mall Management Director di Frey –. Gli appuntamenti programmati per quest’edizione di Village Vibes rientrano nel solco degli eventi musicali da anni organizzati dalla Direzione e confermati dalla nuova Proprietà Frey, il fondo francese che lo scorso agosto ha acquisito il Villaggio e che ha voluto con questi riconfermare il profondo legame del centro con il territorio in cui si colloca».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Francesco RengaErmal MetaFranciacorta Designer VillageFranciacortaRodengo Saiano

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...