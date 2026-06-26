Renga e Ermal Meta, «Parole e Musica» al Franciacorta Designer Village

Due sere di musica ed emozioni con Francesco Renga ed Ermal Meta. Il primo si esibirà l’11 luglio, il secondo il 18 luglio. È il programma delle serate «Village vibes» al Franciacorta Designer Village, due showcase a ingresso gratuito con la collaudata formula «Parole e Musica», in cui i due artisti alterneranno racconti dalla propria carriera alle loro migliori canzoni. Un viaggio nel quale il pubblico sarà trasportato tra aneddoti, parole e musica, in un format esclusivo di FMedia presentato da Radio Number One.
Gli appuntamenti
I due showcase si terranno su un palco allestito in piazza al Village: saranno a ingresso gratuito (ma contingentato) e inizieranno alle 21. Ma l’intrattenimento comincerà già prima, alle 19, con il sound di Radio Number One, media partner delle serate. E proseguirà anche dopo, fino a mezzanotte, con le sonorità anni Duemila del gruppo Trl 2000.
Durante le due serate anche gli oltre 190 negozi e boutique di Franciacorta Designer Village resteranno aperti, fino alle 23, mentre le ristorazioni fino a mezzanotte.
Frey
«Divertire ed intrattenere i tanti visitatori che scelgono il Franciacorta Designer Village per i propri acquisti è sempre stato un punto di forza del centro, che negli anni si è accreditato con una proposta culturale ed artistica di altissimo livello – afferma Domenico Casagrande, Mall Management Director di Frey –. Gli appuntamenti programmati per quest’edizione di Village Vibes rientrano nel solco degli eventi musicali da anni organizzati dalla Direzione e confermati dalla nuova Proprietà Frey, il fondo francese che lo scorso agosto ha acquisito il Villaggio e che ha voluto con questi riconfermare il profondo legame del centro con il territorio in cui si colloca».