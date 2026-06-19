Francesco Renga e Giusy Ferreri, dopo Sanremo fuori il nuovo singolo

«Non dovrei non dovresti» è il nuovo singolo del bresciani Francesco Renga e di Giusy Ferreri, già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. È una ballad intensa e contemporanea che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. Nel testo, scritto da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci, la narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando il brano in un dialogo autentico e profondo.
Interpretazione intensa
Le voci di Francesco Renga e Giusy Ferreri, sulle note di Rino Malatesta, si incontrano dando vita ad un’interpretazione intensa che esplora gli stati d’animo contrastanti di una relazione che sta per finire. Dopo la collaborazione nata per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, durante il quale Francesco Renga era in gara con il brano «Il meglio di me», i due artisti tornano a cantare insieme.
Il brano evidenzia l’inconfondibile personalità artistica dei due interpreti, fondendo l’eleganza melodica a una profonda intensità comunicativa. Renga è attualmente impegnato con «Live Estate 2026», il tour estivo partito il 9 maggio per concludersi il 18 settembre ad Arzachena. Tornerà poi dal vivo, nell’autunno 2026, con «Live teatri 2026» che partirà da Milano il 3 ottobre per concludersi a Padova il 6 novembre.