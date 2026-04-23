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Festival Tener-a-mente, quarta data per Coez al Vittoriale

Già sold out le tre già annunciate: il cantautore romano si esibirà a Gardone anche il 2 agosto
Coez, al secolo Silvano Albanese, è cresciuto a Roma (da Instagram)
Coez, al secolo Silvano Albanese, è cresciuto a Roma (da Instagram)
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Quarta data per Coez al Vittoriale. Le prime tre, annunciate a febbraio e in programma il 25 luglio, il 26 luglio e il 1° agosto, sono infatti andate sold out. Il cantautore romano sarà sul palco a Gardone, nell’ambito del festival Tener-a-mente, anche il 2 agosto.

La prevendita sarà attiva sul sito del Vittoriale a partire dalle 14 di venerdì 24 aprile. Per ulteriori informazioni è possibile contattare via mail l’indirizzo info@anfiteatrodelvittoriale.it.

L’album

Coez è reduce dal successo di «1998», l’ultimo album, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. «1998», il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli «Mal di te», «Ti manca l’aria», «Qualcosa di grande» e «Mr. Nobody».

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