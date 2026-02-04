Coez annuncia la terza data a Brescia: di nuovo al Vittoriale

Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti, Coez annuncia cinque nuovi appuntamenti del tour Coez Live 2026 - From the rooftop. E anche nel Bresciano ci sarà una nuova data, che si aggiunge a quella di luglio al Vittoriale.

Le date

Le nuove date sono previste mercoledì 22 luglio a Pisa (Piazza dei Cavalieri), sabato 1 agosto a Gardone Riviera (sempre all’anfiteatro del Vittoriale), martedì 4 agosto 2026 ad Assisi (Rocca Maggiore), mercoledì 2 settembre a Macerata (Sferisterio) e sabato 5 settembre a Verona (Teatro Romano). I biglietti saranno disponibili online su questo sito da giovedì 5 febbraio 2026 alle 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 10 febbraio 2026 alle ore 11.

In occasione dell’apertura delle vendite delle nuove date, Coez ha deciso di riservare un regalo speciale ai fan. Chi acquisterà il biglietto del tour riceverà infatti, nella mail di conferma, un link per ascoltare il demo di «Cielo di sabbia», brano tratto da «Fenomeno Mixtape» del 2011 e diventato negli anni un vero pezzo culto per il suo pubblico.

L’album

Nato nel 2015, From the rooftop è un progetto pensato per riscoprire i brani dell’artista in una dimensione più intima, insieme a cover legate al suo percorso personale e musicale. Nel tempo è diventato anche un album, seguito da un secondo capitolo nel 2022.

Oggi il progetto arriva alla sua terza stagione, con una nuova veste e una nuova esperienza dal vivo. I concerti si svolgono in location come i teatri di pietra, che esaltano arrangiamenti essenziali e diretti e favoriscono un rapporto più vicino e autentico con il pubblico.

Coez è reduce dal successo di «1998», l'ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. «1998», il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli «Mal di te», «Ti manca l’aria», «Qualcosa di grande» e «Mr. Nobody».