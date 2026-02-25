Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo 2026, Renga è nuovo e autentico: scommessa vinta

Daniele Ardenghi
L’esibizione con «Il meglio di me» arriva a tarda ora, ma è a fuoco: il brano va scoperto tra le pieghe di testo e melodia
Francesco Renga sul palco dell'Ariston - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
Francesco Renga sul palco dell'Ariston - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’attesa lunghissima per comparire sul palco all’1.11. I numeri doppi o tripli hanno significati, per chi crede nella numerologia. Il «triplo uno» è sinonimo di risveglio spirituale e di consapevolezza del proprio ruolo nell’universo. Ma può anche essere un invito alla positività e alla fiducia nel proprio istinto. Significati che potrebbero essere consonanti alla nuova fase della carriera di Francesco Renga.

Sul palco

  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

Il cantante bresciano in gara al settantaseiesimo Festival di Sanremo, sale sul palco dell’Ariston con il pettorale numero 29. Penultimo di una scaletta infinita. E la sua «Il meglio di me», per forza di cose, raggiunge solo chi è riuscito a resistere davanti alla tv fino a tarda ora. Il cinquantasettenne bresciano vince la scommessa della tecnica, ma non solo.  Abbandona glissati e vibrati in favore di una voce meno barocca e più dritta. Comunque molto potente. L’esibizione è senza macchia, tra note affatto facili da raggiungere.

Autentico 

Il cantante bresciano, in varie interviste, ha raccontato il senso profondo del testo della ballad di cui è co-autore. Si tratta di un brano autobiografico e, musicalmente, stratificato. Parla del senso della maturità emotiva da raggiungere, dopo essersi accorto di essere fuggito tante volte, nella vita. Tanto significato in poche parole. Tanta esistenza in una canzone pop non immediata, per forza di cose breve, come una canzone pop deve essere. «Il meglio di me» è un piccolo gioiello che non cade dal cielo, ma va cercato di ascolto in ascolto.

  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara
    Sanremo 2026, la prima serata - Sanremo 2026, la prima serata: i cantanti in gara - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo 2026, la prima serata
    Sanremo 2026, la prima serata - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

Non entra nella cinquina dei più votati dalla sala stampa, che premia ArisaFulminacciSerena BrancaleDitonellapiaga, Fedez e Masini. L’ordine della Top 5, annunciata a tarda ora, è casuale. Francesco è da qualche parte tra gli altri 25, ma – dopo il nuovo «primo giro» sul palco dell’Ariston – può pensare di aver vinto la propria scommessa, grazie a una performance sincera e autentica.

Da adesso la canzone (il cui videoclip è stato peraltro girato a Brescia) è a disposizione di tutti e inizia il proprio percorso. Non solo nel Festival, ma anche tra radio e playlist. Chissà che il triplo uno non possa essere di buon auspicio, dopo essere stato penalizzante in termini di scaletta. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Francesco RengaFestival di Sanremo 2026Sanremo
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario