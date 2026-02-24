Giornale di Brescia
MusicaItalia e Estero

Sanremo 2026, si comincia: la prima serata

Daniele Ardenghi
Il Festival 2026 si apre con l’esibizione di tutti e 30 i big in gara: le pagelle dell’inviato in diretta dall’Ariston
AA

Via, comincia Sanremo: il 76esimo Festival della canzone italiana è partito, con Carlo Conti e Laura Pausini a introdurre l’intero parterre di big in gara. Ma solo dopo un omaggio a Pippo Baudo: sua la voce che ha acceso la scenografia.

Ditonellapiaga, «Che fastidio!»

Senza dubbio è uno dei pezzi più divertenti del Festival. Se non il più divertente. Rievoca atmosfere «amadeusiane». Dance-pop di livello, senza nemmeno troppo sforzi. Cassa dritta, citazioni dello zodiaco, interpretazione volutamente algida (il movimento arriva (quasi solo) dal corpo di ballo alle spalle dell’artista. Inizio di Festival astuto, per tenere il ritmo alto. Margherita Carducci promossa.

Michele Bravi, «Prima o poi»

Elegante e contenuto. La platea dell’Ariston lo saluta con calore. La canzone ha qualità di scrittura. La sua interpretazione è composta ed elegante, decisamente vintage in tutte le sfumature.

Sayf, «Tu mi piaci tanto»

Arpeggi di chitarra nell’intro. Capelli rasta alla Ghali con il 25% dello stile del suddetto. E senza il suo estro, però. La cassa dritta aiuta e aiuterà di ascolto in ascolto, di sicuro. Ma il pezzo non dà l’idea di essere esattamente solidissimo, nonostante la citazione mega-nazional-popolare di Cannavaro. Lui, comunque, sul palco è sicuro. E onesto, quando canta: «Ho fatto una canzonetta».

Mara Sattei, «Le cose che non sai di me»

Sul palco sembra Chiara Ferragni. Il pezzo darebbe l’impressione di essere uno di quelli che non «rimane», al di là del Mellotron che compare nel bridge. Gli occhi di Mara sono belli e spalancati. La sua canzone non suscita – almeno all’ascolto della prima serata – lo stesso effetto.

Dargen D'Amico, «Ai ai»

Africa, Francia, mal di pancia. La strofa va via un po’ così, ma da lì in poi il pezzo funziona. Forse non come «Dove si balla», col quale esordì sul palco dell’Ariston. Sicuro, comunque, con gli occhiali da sole alla Bono, a forma di occhi da mosca. La canzone crescerà.

