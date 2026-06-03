Federico Colli reinventa il recital: «Senza pubblico l’arte è muta»

«Liszt inventa il recital pianistico nel 1839, un’epoca dove, per dare l’idea, negli Stati Uniti esiste ancora la schiavitù, i treni sono una novità e l’Italia non è unita. Non possiamo pensare che oggi, a quasi due secoli di distanza, questa sia ancora l’unica formula per proporre la musica».

La performance

«Eumelia» – che potremmo tradurre con «buona musica» - è il titolo della performance ideata da Colli, che interagirà con l’attrice Asya-Mariya Daskalova in una drammaturgia curata da Ioana Hadarig, con l’obiettivo di offrire al pubblico una nuova esperienza d’ascolto, capace di avvicinare spettatore e interprete in una dimensione narrativa e condivisa della performance musicale.

«A fine concerto, mia madre, che prendo come esempio di ascoltatore medio, mi dice spesso: sei stato bravo, ma non ho capito, era troppo difficile, come se avesse ascoltato una poesia in una lingua straniera» sottolinea Colli. «Non essere preparati non è una colpa: spetta a noi interpreti trovare il modo di accompagnare l’ascoltatore nell’esperienza della bellezza, sperimentando nuove soluzioni… senza pubblico, l’arte è muta».

E prosegue: «Questa sarà la mia dodicesima presenza al Festival Pianistico, sentivo il bisogno di provare strade nuove… ringrazio Pier Carlo Orizio per aver avuto fiducia in questo progetto».

Melodramma

Eumelia, che sarà presentata in prima assoluta, non è uno spettacolo teatrale, un melodramma, un melologo o una lezione concerto, ma pone la musica al centro ed espande la formula del concerto. Spiega Colli: «L’obiettivo, già profeticamente indicato da Piero Rattalino, è superare la dimensione museale del recital, recuperare attraverso la narrazione un filo diretto tra scena e platea. Gesti, parole, luci serviranno a rendere esplicito ciò che la musica suggerisce».

Colli eseguirà un programma molto vario, che comprende la Sonata K 331 di Mozart – quella che si conclude con la celebre «Marcia turca» – la Sonata 1.X.1905 di Janacek, la Sonata «Appassionata» di Beethoven e una rarità, la trascrizione di Tatiana Nikolayeva di «Pierino e il lupo» di Prokof’ev.

Racconta Colli: «In questa versione viene naturalmente meno la caratterizzazione timbrica – gli archi per Pierino, il clarinetto per il gatto e così via – ma è straordinario il lavoro di scavo psicologico. La suite non ci appare più come una favola per bambini, ma mette a nudo le allegorie che caratterizzano il pezzo, se lo ricollochiamo nel contesto della Russia degli anni Trenta: il nonno, ad esempio, non è un vecchio bonario, è una metafora del potere staliniano che nega la libertà».

Proprio alle trascrizioni sarà dedicato il prossimo progetto discografico di Colli: «L’album uscirà in dicembre per Chandos e conterrà, oltre a Pierino e il lupo, una Fantasia di Schubert, il Peer Gynt di Grieg e altro ancora».

I biglietti per Eumelia sono in vendita su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Sociale.